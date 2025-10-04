موسیقی لری، زبان شادی و سوگ مردمان زاگرس

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - سرزمین لرستان محل همزیستی سه فرهنگ بزرگ «لری»، «لکی» و «بختیاری» است. این همزیستی فرهنگی سبب شده که در حوزه موسیقی نیز، گرچه هرکدام هویت مستقل خود را حفظ کرده‌اند، اما تأثیر و تأثرهای متقابلی میان آن‌ها شکل بگیرد.

موسیقی بختیاری به دلیل استقلال و مرزبندی قوی‌تر، کمتر پذیرای عناصر بیرونی بوده است؛ اما موسیقی لری و لکی در گذر زمان نفوذ بیشتری بر مناطق همجوار گذاشته‌اند. ترانه‌های مشترکی چون «دایه دایه» و «شیر علی مردون» نشان از این تعامل فرهنگی دارند.

ساختار و تقسیم‌بندی موسیقی لرستان

موسیقی لری را می‌توان در چهار بخش اصلی دسته‌بندی کرد: موسیقی کار، موسیقی مراسم، موسیقی عروسی و موسیقی ترانه‌های روز. این موسیقی با وجود غنای کلامی و اجرایی، از حیث مقامات محدود است و بیشتر در «ماهور» اجرا می‌شود. با این حال، قطعات حماسی مانند «شه‌نومه‌خوانی» در «چهارگاه» اجرا می‌شوند. ترانه‌های معروفی چون «هالوه گنم خرم»، «علی دوستی»، «بمیرم»، «میوله سیت بیارم» و «دایه دایه» روایتگر قصه‌های عشق، رنج، مبارزه و سلحشوری‌اند.

سازها و شیوه‌های اجرایی

سازهای بومی لرستان شامل کمانچه، نی، سرنا، دهل، تنبک هستند. کمانچه در این منطقه نه تنها ساز محلی، بلکه پلی میان موسیقی نواحی و ردیف موسیقی رسمی ایران بوده است. سرنا و دهل در مراسم شادی و عزا جایگاه ویژه‌ای دارند و قطعاتی همچون «ضرب سه‌پا»، «ضرب دوپا» و «سماع» با این سازها اجرا می‌شوند. موسیقی زنان نیز با لالایی‌ها، آوازهای شیردوش و هوره‌ها بخش مهمی از میراث شفاهی لرستان را تشکیل می‌دهد.

رقص‌های لری؛ آیین شادی و همبستگی

رقص‌های محلی لرستان اغلب گروهی هستند و در مراسم شادی و عروسی اجرا می‌شوند. مردان با چوب‌هایی در دست، حرکات هماهنگ و موزونی را انجام می‌دهند و زنان با دستمال‌های رنگی در حرکات دایره‌ای و هماهنگ شرکت می‌کنند. این رقص‌ها نه تنها جنبه سرگرمی دارند، بلکه بازتابی از همبستگی و روحیه جمعی مردم لرستان‌اند.

ویژگی‌های موسیقی مقامی

موسیقی لری در بخش مقامی، پیچیدگی‌های خاصی دارد. تغییر در تمپو، ریتم‌های غیرقابل پیش‌بینی، و فواصل متغیر از ویژگی‌های بارز این موسیقی هستند. در سرنانوایی، قطعاتی مانند «شیون» صدها سال است که نقش مهمی در آیین‌های سوگواری و زندگی روزمره ایفا می‌کنند.

موسیقی لرستان نه تنها روایتگر زندگی روزمره و آیین‌های مردم این خطه است، بلکه آیینه‌ای از روحیه سلحشوری و مقاومت آنان نیز به شمار می‌آید. محدودیت‌های مقامی در این موسیقی به معنای فقر موسیقایی نیست، بلکه نشان از تمرکز بر بیان عاطفی و حماسی دارد.

تعامل فرهنگی میان لرها، لک‌ها و بختیاری‌ها موجب پویایی و تنوع در این موسیقی شده است. در عین حال، سازهایی چون کمانچه و سرنا از لرستان به موسیقی رسمی ایران راه یافته و در شکل‌گیری ردیف‌ها نقش داشته‌اند.