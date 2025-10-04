باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت انگور از باغات مهاباد + فیلم

پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن انگور امسال از تاکستان‌های شهرستان مهاباد برداشت و روانه بازار مصرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- برداشت انگور چند وقتی است که از تاکستان‌های مهاباد آغاز شده و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن محصول امسال از این شهرستان برداشت می‌شود.

 

