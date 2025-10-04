ثبت خرم‌آباد به‌عنوان شهر دوستدار سالمند، این شهر را به نقطه تمرکز گردشگری و سیاست‌گذاری سالمندی در ایران تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- همایون عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان خبر داد که خرم‌آباد رسماً به جمع شهرهای دوستدار سالمند پیوسته است.

او گفت: امروز بسیاری از شهرهای کشور به جمع شهرهای دوستدار سالمند پیوسته‌اند و خرم‌آباد نیز با ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری خود، در مسیر تبدیل شدن به الگویی ملی و حتی بین‌المللی در این حوزه قرار دارد.

عمودی‌زاده با اشاره به طرح ارائه‌شده از سوی حسینی به سازمان بهداشت جهانی توضیح داد: پیشنهاد شده گردشگری سالمندان به شاخص‌های شهرهای دوستدار سالمند اضافه شود. اگر این اتفاق بیفتد، خرم‌آباد به‌عنوان شهری با ظرفیت بالای گردشگری و سلامت، می‌تواند نقشی مهم در این عرصه ایفا کند.

او با تأکید بر نقش سالمندان در جامعه اظهار کرد: ما امروز با دو هدف شامل تقویت تعاملات بین‌نسلی و استفاده از تجربیات و توانمندی‌های بازنشستگان و سالمندان در مسیر توسعه اجتماعی گردهم آمده‌ایم. سالمندان نه‌تنها نیاز به توجه دارند، بلکه می‌توانند بازیگران اصلی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی باشند.

تبادل نظر
