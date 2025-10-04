باشگاه خبرنگاران جوان _ در راستای ارتقای ایمنی صنایع و واحدهای تولیدی و پیشگیری از حوادث کار تفاهم نامه سه جانبه میان " مجید محبی " مدیر کل مدیریت بحران استانداری، " علیرضا راشکی " مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و " اله نظر شه بخش " مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به امضا رسید.
علیرضا راشکی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث کار و توجه بیشتر به مسایل ایمنی و بهداشت کارگران، کار فرمایان و پیمانکاران شاغل در شهرکها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان منعقد شد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: نیروی انسانی به عنوان رکن و عامل گردش چرخ تولید در صنایع و اصناف محسوب میشود و ارتقای سطح ایمنی و بهبود وضعیت حفاظت کار و سلامت شاغلین مهمترین اولویت در محیطهای صنعتی، واحدهای تولیدی و کارگاهی و باعث آسودگی خاطر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میباشد.
وی عنوان کرد: ابن تفاهم نامه سه جانبه به منظور دست یابی به اهداف مد نظر به همراه آموزشهای حین خدمت کارکنان و کارگران، برگزاری مانورهای عمومی و تخصصی هدفمند و بازرسی و ارزیابی مستمر از واحدهای صنعتی منعقد شد.
راشکی خاطر نشان کرد: تاکنون انجام ۱۰۱۰ شناسنامه ممیزی ایمنی برای واحدهای تولیدی و کارگاهی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان توسط مشاورین ذی صلاح حوزه HSEE انجام شده است و شناسنامه ممیزی ایمنی ۲۵۰ واحد صنعتی دیگر برای امسال در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: حفاظت از سرمایههای انسانی و مادی صنعتگران و فعالان اقتصادی، نقش ارتقای ایمنی محیطهای تولیدی و صنعتی را بیش از پیش به ما نشان میدهد.
محبی تاکید کرد: بایست توام با الزامات قانونی، فرهنگ سازی را در خود حفاظتی، مردمی سازی و تاب آوری واحدهای صنعتی و کارگاهی در برابر مخاطرات و کاهش تلفات جانی و مالی را انجام داد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان هم در جریان این امضای تفاهم سه جانبه یادآور شد: ایمنی و سلامت نیروی کار ستون اصلی توسعه صنعتی است و شعار " اول ایمنی، بعد کار " شعار محوری و همیشگی حوزه ایمنی و بهداشت کار میباشد.
" اله نظر شه بخش " گفت: این تفاهم نامه با ایجاد ساز و کارهای مشترک میان نهادهای مسئول، کاهش مخاطرات محیط کار، نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و استمرار تولید را هدف گذاری کرده است و اجرای دقیق بندهای آن نقش مستقیمی در بهبود امنیت شغلی و افزایش کیفیت تولید خواهد داشت.
شایان ذکر است این تفاهم نامه حاصل جلسات توسط کارشناسان حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی سه دستگاه در قالب اتاق فکر بوده و با هدف پبشگیری و کاهش حداقلی حوادث در واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان و ارائه آن به تمام صنایع و واحدهای کارگاهی استان میباشد.
منبع شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان