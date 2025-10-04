باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز جمعه اعلام کردند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور، یک سکه یک دلاری با تصویر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ضرب کند.

«برندون بیچ»، خزانه‌دار آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی اکس که توسط «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری، بازپخش شد، طرح اولیه طراحی این سکه را به اشتراک گذاشت.

بیچ «پیش‌نویس‌های اولیه» طرح را در اکس منتشر کرد و افزود که «مشتاق است به محض پایان تعطیلی اجباری (شات‌داون) دولت ایالات متحده، اطلاعات بیشتری به اشتراک بگذارد.»

بر اساس نشانه‌های اولیه، این سکه آشکارا ماهیت سیاسی خواهد داشت.

طرح اولیه منتشرشده توسط بیچ، ترامپ را اندکی پس از آنکه سال گذشته در جریان کارزار انتخاباتی‌اش در یک سوءقصد به طور سطحی زخمی شد، به تصویر می‌کشد.

عبارت «بجنگ، بجنگ، بجنگ» بر روی تصویری از ترامپ در حالی که مشتش را بالا برده، نقش بسته است - که یادآور واکنش او بلافاصله پس از آن حادثه است.

این طرح برای ضرب سکه، پس از آن مطرح شده که کنگره در سال ۲۰۲۰ قانونی را تصویب کرد - که در دوران دولت اول ترامپ توسط او امضاء شد - که به خزانه‌داری اجازه می‌دهد سکه‌های یک دلاری با «طرح‌های نمادین از دویست و پنجاهمین سالگرد ایالات متحده» منتشر کند.

این وزارتخانه مجاز است این سکه‌ها را برای انتشار در دوره یک‌ساله از ژانویه ۲۰۲۶ ضرب کند.

کنگره آمریکا محدودیت‌هایی برای توانایی خزانه‌داری در به تصویر کشیدن افراد زنده بر روی طرح سکه‌ها وضع کرده است و مشخص نیست که آیا این پیش‌نویس‌ها می‌توانند تحت قوانین موجود با چالش مواجه شوند یا خیر.

منبع: اسوشیتدپرس