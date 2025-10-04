پیکار‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم جذابیتی فراتر از سایر دسته‌ها دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکار‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان از دهم مهرماه در نروژ آغاز می‌شود و نمایندگان ایران از پانزدهم به روی تخته رقابت خواهند رفت. یکی از جذاب‌ترین دسته‌های وزنی دسته ۹۴ کیلوگرم است که سه ایرانی در آن حضور دارند.

در این دسته هفت پولادمرد از کشور‌های ایران (۲ نماینده)، بلغارستان، کوزوو، مصر، ترکیه و گرجستان با هم به رقابت خواهند پرداخت.

ابتدا قرار بود ۱۰ وزنه‌بردار در این دسته حضور داشته باشند که با انصراف فارس الباخ قهرمان المپیک توکیو، داویتادزه از گرجستان و کیدومار والنیلا از ونزوئلا شمار نفرات آن به هفت نفر رسید.

در این وزن کارلوس ناسار بلغاری امید اول قهرمانی است. کیانوش رستمی وزنه‌بردار ایرانی الاصل تیم ملی کوزوو، علی عالی‌پور و علیرضا معینی دیگر مدعیان این دسته به شمار می‌روند.

رستمی، ناسار و عالی‌پور با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم و رکورد ورودی علیرضا معینی ۳۸۵ کیلوگرم به نروژ اعزام شدند.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران ست.)

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه‌شنبه ۱۵ مهر

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

