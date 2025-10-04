معاون وزیر جهاد گفت: بنابر آمار سال گذشته ۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار فرآورده‌های خام دامی در کشور تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز با اشاره به سختگیرانه تر شدن تحریم ها و سنگین تر شدن مسئولیت این سازمان گفت: در حدود یک سال اخیر ۳۰ درصد صدور پروانه ساخت افزایش یافته است. در حوزه تولید داروهای دامپزشکی به وزن کیلوگرم و محلول لیتر بیش از ۵۷ درصد رشد را شاهد هستیم.

به گفته وی، در تولید مکمل‌های دامپزشکی که به تقویت دام و طیور و نیز کمک به اثربخشی داروها هستند، ۶۵ درصد افزایش یافته که بهره‌وری را در تولید ارتقا می‌دهد.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در تولید واکسن طیور ۴ درصد رشد و در واکسن دامی ۳.۹ درصد افزایش را شاهد هستیم.
 
وی با اشاره به داخلی سازی شده کیت های آزمایشگاهی بیان کرد: با جایگزین شدن کیت‌های داخلی به جای نوع خارجی حدود ۳۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور اتفاق افتاده است.
 
رفیعی پور به آمار تولید آنتی ژن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: با تولید آنتی ژن در کشور ۲۰۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی داشتیم.
 
به گفته وی، در حوزه وسایل های تک و اورهال کردن دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدات داخل حداقل ۳ میلیارد ریال صرفه‌جویی ارزی محقق شده است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی  با اشاره به تولید فرآورده‌های خام دامی بیان کرد: در ۶ ماه نخست سال ۷۰۶ میلیون و ۱۱۹ هزار قطعه طیور کشتار شدند. این آمار برای دام سبک حدود ۵ راس و در دام سنگین حدود ۷۰۰ هزار راس بوده است.
 
رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: سال گذشته ۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۶ میلیارد دلار فرآورده‌های خام دامی در کشور تولید شد. در گوشت قرمز ۴ میلیارد دلار، شیر ۴ میلیارد دلار، طیور ۵ میلیارد دلار، تخم مرغ ۲ میلیارد دلار و باقی در حوزه عسل و پیله ابریشم بوده است.
 
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته با تمام تحریم‌ها، ۹۰۳ هزار تن گوشت قرمز، ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، مرغ ۳ میلیون تن، تخم مرغ یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن، عسل ۱۲۰ هزار تن، پیله ابریشم ۱۷۰۰ تن در کشور تولید داشتیم.
 
معاون وزیر جهاد افزود: ایران در تولید شیر رتبه دوم جهان را دارد پس از آمریکا. در تولید عسل جایگاه چهارم، تخم مرغ رتبه هفتم و گوشت مرغ رتبه نهم را داریم. همچنین در حوزه آبزیان و پرورش قزل‌آلا رتبه ششم با تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن داریم.
