واتس‌اپ در حال آزمایش ویژگی جدیدی است که به کاربران امکان می‌دهد از نام کاربری برای حساب خود استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - حساب‌های واتس‌اپ به شماره تلفن متصل بوده‌اند، اما طی دو سال گذشته، نشانه‌هایی مبنی بر تغییر این وضعیت وجود داشته است. متا بالاخره در حال آماده‌سازی برای پشتیبانی از نام‌های کاربری است. با این حال، ابتدا باید مراحلی را انجام دهید و واتس‌اپ ممکن است به کاربران اجازه دهد قبل از رسیدن پشتیبانی کامل، نام کاربری را رزرو کنند.

واتس‌اپ به طور فعال در حال توسعه ویژگی‌ای است که به کاربران امکان رزرو نام کاربری را می‌دهد. WABetaInfo این ویژگی را در آخرین نسخه بتا واتس‌اپ برای اندروید مشاهده کرد.

یک لینک جدید در تنظیمات برنامه به کاربران این امکان را می‌دهد که پس از در دسترس قرار گرفتن پشتیبانی از نام کاربری، نام کاربری مورد نظر خود را رزرو کنند. این امر ضروری خواهد بود، زیرا احتمالاً متا به تدریج پشتیبانی کامل از نام کاربری را ارائه می‌دهد. به این ترتیب، کاربران می‌توانند نام کاربری مورد نظر خود را انتخاب کرده و از سرقت هویت جلوگیری کنند.

واتس‌اپ فقط به کاربران اجازه می‌دهد با شماره تلفن خود تماس گرفته و ثبت نام کنند. این کار راحت است و پیدا کردن افراد در برنامه را بسیار آسان می‌کند. از طرف دیگر، می‌تواند یک خطر امنیتی ایجاد کند، به خصوص هنگام برقراری ارتباط با افرادی که نمی‌شناسید، و تغییر شماره تلفن می‌تواند دردسرساز باشد.

وقتی متا بالاخره نام‌های کاربری را پیاده‌سازی کند، با اکثر رقبای خود برابری خواهد کرد. برنامه‌هایی مانند تلگرام و سیگنال از قبل این ویژگی‌ها را دارند و به کاربران کمک می‌کنند تا از حریم خصوصی خود محافظت کنند. حتی iMessage اپل به کاربران اجازه می‌دهد از یک آدرس ایمیل برای ارتباط با دیگران استفاده کنند.

