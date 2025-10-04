باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- دریاچه گهر مسیر خود را از کوهستان تاپله و گردنه پنبه کال طی می‌کند و در دل طبیعت لرستان، جلوه‌ای کم‌نظیر از آب و حیات را به نمایش می‌گذارد. این دریاچه نه تنها چشم‌انداز زیبایی دارد، بلکه به عنوان مقصدی آرمانی برای طبیعت‌گردان و عکاسان شناخته می‌شود.

دریاچه‌ای با عمق و تاریخ

در حالی که عمق دریاچه حدود ۴ متر است، قدمت آن قابل تخمین دقیق نیست، اما نشانه‌ها حکایت از عمر طولانی و ارزش تاریخی این پدیده طبیعی دارند. چشمه‌ها و آبشارهای اطراف، گویی در تلاشند تا آبشان با گهر تلاقی کند و به زیبایی آن بیفزاید.

برای رسیدن به دریاچه گهر، باید از مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های مرتفع عبور کرد. این مسیر برای علاقه‌مندان به پیاده‌روی و کوهنوردی هیجان‌انگیز است و تجربه‌ای نزدیک به طبیعت دست‌نخورده را ارائه می‌دهد. آماده بودن از نظر جسمانی و همراه داشتن تجهیزات مناسب، کلید لذت بردن از این سفر است.

گونه‌های گیاهی و جانوری: حیات در کنار آرامش

دریاچه گهر میزبان گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری است. ترکیب آب زلال، کوه‌ها و گیاهان بومی، محیطی آرام و جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت و حیات وحش فراهم می‌کند

با وجود زیبایی خیره‌کننده، دریاچه گهر نسبت به سایر مقاصد گردشگری شناخته شده کمتر تردد دارد. به همین دلیل، این مقصد گزینه‌ای ایده‌آل برای کسانی است که به دنبال آرامش و تجربه‌ای متفاوت در دل طبیعت هستند.