باشگاه خبرنگاران جوان - ضمن آرزوی موفقیت و عرض تبریک به نفرات برتر سیامین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ به اطلاع میرساند، اسامی برگزیدگان مرحله نهائی پس از بررسی، تعیین رتبه و اعطای مدال در شورای برنامه ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام و توجه شما عزیزان را به توضیحات ذیل جلب مینماید.
۱- دارندگان رتبههای ۱ تا ۱۵ میتوانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت نمایند.
۲- نفرات اول تا پانزدهم مرحله نهائی سیامین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴ که اسامی آنان در سایت مرکز المپیاد اعلام شده و در زمان ثبتنام حائز شرایط بوده و تحصیلات خود را در دوره کارشناسی به اتمام رساندهاند، به منظور استفاده از آئیننامههای پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، لازم است از تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفینامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال نمایند. یادآوری میشود جهت صدور معرفینامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.
۳- متقاضیانی که در مرحله نهائی آزمون شرکت کرده و نتایج آنان اعلام شده است، در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد به برگههای آزمون خود را دارند، میتوانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ درخواست خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال نمایند.