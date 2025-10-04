باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در یک کشف نجومی جذاب، دانشمندان سیارهای سرگردان با اشتهای سیریناپذیر برای ماده کیهانی را مشاهده کردهاند که با سرعت شش میلیارد تن در ثانیه گاز و غبار را میبلعد.
این سیاره منزوی که با نام Cha ۱۱۰۷-۷۶۲۶ شناخته میشود، در فضای خالی ۶۲۰ سال نوری از زمین، در صورت فلکی آفتابپرست شناور است.
آنچه این سیاره را منحصربهفرد میکند این است که در تاریکی کامل و به دور از هر ستارهای که گرما و نور فراهم سازد، زندگی میکند. اکثر سیارات سرگردان معمولاً جهانهایی سرد و خاموش هستند، اما این سیاره کاملاً متفاوت است. دانشمندان مشاهده کردهاند که این سیاره در حال گذراندن یک مرحله رشد شتابدار است و مواد را از دیسک اطراف با سرعت بیسابقهای میکشد.
با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) رصدخانه جنوبی اروپا، ستارهشناسان توانستند جذب گاز و غبار توسط آن را با سرعت شگفتانگیز شش میلیارد تن در ثانیه مشاهده کنند. هیچ سیاره سرگردان یا هیچ سیارهای به طور کلی، تاکنون با این سرعت در حال رشد مشاهده نشده است.
این سیاره یکی از کوچکترین سیارات سرکش شناخته شده است که دارای دیسکی از گاز و غبار است و نشانههایی از جذب فعال مواد را نشان میدهد. دادههای تلسکوپهای پیشرفته، یک سیستم غنی و پیچیده را نشان میدهد که حاوی سیلیکاتها و ترکیبات هیدروکربنی است که نشان دهنده یک دیسک غنی از کربن است.
این سیاره سرکش با جرمی بین ۵ تا ۱۰ برابر مشتری، یکی از سبکترین سیارات شناور آزاد شناخته شده با یک دیسک کیهانی است و فعالیت برافزایشی قابل توجهی از مواد را نشان میدهد. مشاهدات دقیق تلسکوپ فضایی جیمز وب و تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا، یک سیستم پیچیده و غنی را در حال چرخش به دور این سیاره نشان داد.
ابزارهای علمی پیشرفته، انتشار شدید مادون قرمز و وجود ترکیبات سیلیکونی را همراه با خطوط طیفی نشان دهنده ترکیبات هیدروکربنی که نشان دهنده یک دیسک غنی از کربن است، ثبت کردند. آنها همچنین نشانههای واضح و مداومی از برافزایش مواد در اطراف سیاره را شناسایی کردند که آن را به واضحترین نمونه از رشد اجرام سیارهای از طریق دیسکهای اطرافشان تبدیل میکند.
هیجانانگیزتر این است که رشد این سیاره با سرعت ثابتی رخ نمیدهد، بلکه به صورت انفجارهای شتابدار است. دانشمندان چیزی را مشاهده کردهاند که به نظر میرسد یک "جهش رشد" باشد که توسط میدان مغناطیسی آن تقویت میشود. بزرگترین شگفتی، تغییر در ترکیب شیمیایی دیسک در طول این جهش بود، به طوری که بخار آب فقط در دورههای جذب شدید مواد ظاهر میشود.
این کشف سوالات عمیقی را در مورد منشأ سیارات سرگردان مطرح میکند: آیا آنها مانند ستارهها تشکیل شدهاند یا سیارات غولپیکری هستند که از منظومه شمسی خود بیرون رانده شدهاند؟ این کشف جدید نشان میدهد که برخی از این سیارات ممکن است به روشی مشابه ستارهها رشد کنند.
منبع: Space.com