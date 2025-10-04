عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:تراکم جمعیتی در تهران به مراتب بالاتر از حد استاندارد است به طوری که در برخی مناطق تهران، تراکم به حدود ۴۰۰ نفر در هر هکتار رسیده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، حوزه مسکن است. این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در چندین قانون و همچنین برنامه هفتم به آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: بافت فرسوده چندین مشکل اساسی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد که یکی از آنها مربوط به خطر زلزله است به طوری که با توجه به خطرات طبیعی مانند زلزله، ساختمان‌های بافت فرسوده به شدت در معرض آسیب قرار دارند.

او بیان کرد: در این مناطق، کمبود فضاهای آموزشی، تفریحی و سبز به چشم می‌خورد. این مساله باعث افزایش تراکم جمعیت می‌شود.

یوسفی اظهار کرد: تراکم جمعیتی در تهران به مراتب بالاتر از حد استاندارد است. به‌طور مثال، در برخی مناطق تهران، تراکم به حدود ۴۰۰ نفر در هر هکتار رسیده است که وضعیت را به شدت وخیم کرده است.

وی افزود: در قانون برنامه، به صراحت اشاره شده که تنها راه‌حل افزایش تراکم و تراکم تشویقی نیست. این به معنای آن است که باید به دنبال روش‌های دیگری برای بهبود وضعیت بافت فرسوده بود.

برچسب ها: مسکن ، بافت فرسوده
