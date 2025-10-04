باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آبشار اراز در بخش پاپی شهرستان خرمآباد قرار دارد و از دو طبقه با ارتفاع حدود ۴۰ تا ۵۰ متر تشکیل شده است.
آبشار با نیروی طبیعی خود، از دل صخرههای آهکی فرو میریزد و در پایین حوضچهای فیروزهای شکل میدهد که ترکیبی از زیبایی و آرامش را به بازدیدکنندگان هدیه میکند.
مقصدی ویژه برای طبیعتگردان و عکاسان
این آبشار نه تنها برای علاقهمندان به طبیعت و کوهنوردی جذاب است، بلکه عکاسان حرفهای و کسانی که به دنبال آرامش در دل طبیعت هستند، آن را یکی از چشماندازهای آرمانی ایران میدانند.
برای رسیدن به آبشار اراز، ابتدا باید به خرمآباد بروید و مسیر بخش پاپی را طی کنید. بخشی از مسیر با خودرو قابل طیکردن است، اما آخرین بخش نیازمند پیادهروی از مسیرهای سنگی و شیبدار است. کارشناسان توصیه میکنند آمادگی جسمانی کافی و کفش مناسب همراه داشته باشید تا تجربهای ایمن و لذتبخش داشته باشید.
بهار زمان طلایی برای بازدید از آبشار اراز است، زمانی که طبیعت لرستان در اوج سرسبزی و طراوت خود قرار دارد. این مقصد بکر، هم مناسب برای آرامش و هم هیجان است و گزینهای ایدهآل برای کسانی که میخواهند از شلوغی شهر فاصله بگیرند و در دل طبیعت لذت ببرند.