باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مجید روستا عضو هئیت مدیره شرکت باز آفرینی شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در ایران حدود ۱۷۷ هزار هکتار بافت هدف بازآفرینی وجود دارد.که ۵میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار و ۲۰ میلیون نفر در این مناطق سکونت دارند.

وی ادامه داد: این بافت‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت است از بافت‌های فرسوده که ۸۲ هزار هکتار با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، سکونتگاه‌های غیررسمی که ۶۰ هزار هکتار با جمعیت بالغ بر ۶۲۲ هزار نفر و بافت‌های تاریخی: ۳۲ هزار هکتار با جمعیت نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

او بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده نیازهای بالای مسکن و زیرساخت‌ها در کشور است و نیاز به توجه ویژه به این بافت‌ها را مطرح می‌کند.



روستا اظهار کرد: به طور کلی، وضعیت بافت‌های هدف بازآفرینی در کشور نیاز به توجه و همکاری بیشتری دارد. با توجه به تسهیلات موجود و آمار مربوط به همکاری بانک‌ها، باید تلاش‌های بیشتری برای بهبود شرایط و تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات انجام شود. این اقدام‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت مسکن و زندگی خانوارها کمک کند.