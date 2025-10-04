کارگروه مشترک شرکت توزیع نیروی برق استان قم و مبلغان دینی برای ترویج فرهنگ مدیریت صحیح مصرف تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست هماهنگی این طرح که با حضور مدیران دفاتر مدیریت مصرف، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توزیع برق قم و جمعی از مبلغان دینی و فرهنگی برگزار شد، راهکارهای همکاری متقابل برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

بهره‌گیری از ظرفیت منبر و محافل مذهبی برای آموزش

در این جلسه، بر نقش اثرگذار خانواده‌ها، جوانان و نهادهای مذهبی در اصلاح الگوی مصرف تاکید و پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مطرح شد.

از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده می‌توان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مبلغان دینی، طرح موضوع صرفه‌جویی در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مذهبی، آموزش دانش‌آموزان در مدارس، اجرای برنامه‌های فرهنگی در محلات و تولید محتواهای تبلیغی و رسانه‌ای اشاره کرد.

تدوین بسته‌های آموزشی و ارزیابی مستمر طرح

بر پایه تصمیم نهایی نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک از نمایندگان شرکت توزیع برق قم و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شود تا بسته‌های آموزشی ویژه‌ و روش‌های اجرایی طرح را تدوین کند.

همچنین پایش و ارزیابی مداوم فعالیت‌ها به عنوان بخش مهمی از برنامه در دستور کار قرار گرفته است تا اثربخشی طرح در سطح استان افزایش یابد.

منبع:شرکت توزیع نیروی برق قم