فرمانده انتظامی استان کردستان از کاهش ۱۳ درصدی سرقت در شش ماه نخست سال جاری در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سردار یحیی الهی اظهار کرد: ۶۷ درصد سرقت‌ها منجر به کشف شده که نشان‌دهنده تلاش جدی همکاران ما است، البته تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان نیازمند همکاری مردم هستیم.

وی افزود: بیش از سه دهه است که در این لباس مقدس خدمت می‌کنم و همواره رسانه‌ها را یار صادق و مطالبه‌گر منصف مردم در کنار نیروهای امنیتی دیده‌ام.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به نقش تاریخی رسانه‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: پیش از سال ۵۷، خبرنگاران و نویسندگان با اطلاع‌رسانی از ظلم رژیم پهلوی زمینه آگاهی‌بخشی عمومی را فراهم کردند و در دوران دفاع مقدس نیز با حضور در مناطق عملیاتی، مستندات ارزشمندی از حقانیت رزمندگان به ثبت رساندند.

الهی ادامه داد: در جنگ رسانه‌ای امروز، دشمن می‌کوشد جای ظالم و مظلوم را جابه‌جا کند، اما صداقت قلم و تصویر خبرنگاران همواره مانع موفقیت آنان شده است.

وی با بیان اینکه امنیت دو بُعد دارد، تاکید کرد: یک بخش از امنیت محصول تلاش میدانی نیروهای انتظامی و امنیتی است، اما بُعد مهم‌تر، احساس امنیت است که اگر توسط رسانه به درستی منتقل نشود، حتی امنیت واقعی نیز دیده نخواهد شد.

فرمانده انتظامی کردستان تأکید کرد: بخش عمده و بلکه تمام احساس امنیت در جامعه به واسطه عملکرد مسئولانه رسانه‌ها ایجاد می‌شود و این مسئولیت بسیار ارزشمند و قابل ستایش است.

سردار الهی خطاب به اصحاب رسانه گفت: شما پل ارتباطی منصف میان مردم و مسئولان هستید، هم باید مطالبات مردم را منتقل کنید و هم خدمات نظام را برای آگاهی‌بخشی درست به جامعه بازتاب دهید.

وی بر ضرورت همراهی مردم در مبارزه با جرایم به‌ویژه مواد مخدر و اراذل‌ و اوباش تأکید کرد و ادامه داد: اولویت‌های نیروی انتظامی در استان حفظ نظم و مقابله با کسانی است که امنیت و آسایش شهروندان را مختل می‌کنند.

فرمانده انتظامی کردستان تصریح کرد: بدون همکاری مردمی موفقیت در کاهش معضلات اجتماعی و جرایم ممکن نیست و پلیس از همه ظرفیت‌ها برای کاهش آسیب‌ها استفاده خواهد کرد.

الهی با اشاره به اجرای طرح امنیت محله‌محور در استان در روزهای آینده، تاکید کرد: فرماندهان نیروی انتظامی هرگاه لازم باشد به محلات و مراکز تجمع مردم مراجعه و از نزدیک پاسخگوی مطالبات خواهند بود و برنامه‌ریزی‌ برای اجرای طرح امنیت‌ محله‌محور برای تقویت امنیت مردمی تدارک دیده‌ شده است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های قتل ناشی از لحظه‌های خشم و دسترسی آسان به سلاح، بر ضرورت جمع‌آوری و برخورد قاطع با سلاح‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: گاهی یک درگیری ساده خانوادگی به‌ دلیل وجود سلاح در دسترس به قتل منجر می‌شود، بنابراین حتی داشتن سلاح مجاز هم باید با کنترل و نظارت دقیق همراه باشد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: مجوز حمل و نگهداری سلاح برای مردم به نیروی انتظامی واگذار شده و زیرساخت‌های سامانه صدور مجوز فعال است، اما اگر کسی حتی با سلاح مجاز مرتکب سوءاستفاده شود، هم سلاح او ضبط و هم مجوزش باطل خواهد شد.