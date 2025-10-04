شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودرووی آریزو ۵ ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که شرکت خودروسازی مدیران خودرو اقدام به فروش اقساطی خودرو‌های این شرکت کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما این شرکت به صورت اقساطی خدماتی را به مشتریان ارائه نمی‌دهد.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خسته نباشید. نمایندگی‌۳۶۶ مدیران خودرو (اسیا خودرو) خودروی آریزو در خرداد ماه سال جاری با تبلیغات فروش اقساطی بصورت پیش پرداخت ۵۰ درصد و مابقی با شرایط اقساط ۶۰ ماهه ثبت نام کردم. اما الان بعد از گذشت ۴ ماه و نیم به ما اعلام کردند؛ شرایط اقساط بسته است و با پیگیری‌های فراوان از نمایندگی‌مرکزی مدیران خوردو اصرار بر این دارن که در قرار داد چیزی بنام فروش اقساطی درج نشده است. این موضوع نه تنها برای بنده بلکه برای تعداد خیلی زیادی و در تمامی‌نمایندگی‌ها رخ داده است. الان ما دست ما به هیچ جا بند نیست خواهش میکنم رسیدگی شود تا حق و حقوق ثبت نام پایمال نگردد. با تشکر از شما.