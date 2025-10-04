امروز در نشستی با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان هماهنگی لازم برای میزبانی شایسته از اجلاس سراسری نماز در استان بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در جلسه هماهنگی سی و دومین اجلاس سراسری نماز در گیلان گفت : این اجلاس با هماهنگی های صورت گرفته به بهترین نحو در رشت برپا می شود.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه اجلاس سراسری نمازمسئولان کشوری دعوت هستند، افزود : نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز از اهداف برپایی این اجلاس شمرده می شود.‌

حق شناس افزود: خانواده به خصوص  مادران نقش تاثیر گذاری  در  ترویج درست فرهنگ نماز در جامعه دارند،لذا برپایی چنین اجلاسی در استان زمینه توجه بیش از پیش در استان و کشور را فراهم می کند. 

سید احمدزرهانی ، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در این نشست گفت : گیلان عملکرد مطلوبی در برگزاری این اجلاس دارد. 

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی توجه به اقامه نماز است ، افزود : امید است که با برپایی این اجلاس  شاهد  تحول در دل ها  و  ذهن ها  در سطح  استان و کشور باشیم. 

زرهانی با بیان اینکه در این اجلاس ۲۵۰ مهمان کشوری دعوت هستند،  تصریح کرد: این  اجلاس از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.‌ 

 ایرج شاکری نیا معاون فرهنگی  دانشگاه گیلان در این نشست از ارسال یک هزار و ۴۲۲ اثر به دبیر خانه این اجلاس اشاره کرد و گفت : از این مجموع ۷۲۳ اثر برای داوری انتخاب شد و ۷۳ داور در این اجلاس داوری این آثار را  برعهده داشتند. 


معاون فرهنگی  دانشگاه گیلان گفت : ۱۳ مقاله از این مجموع آثار انتخاب و در روز اجلاس( پنج شنبه ۱۷ مهر) تجلیل خواهند شد.‌

شاکری نیا تصریح کرد:  از بخش پوستر ، اینفوگرافی ۶ برگزیده،  تجربه زیسته ۵ برگزیده، سایر تالیفات و تحقیقات مرتبط ۲ برگزیده با آثار نقاشی و کتاب از دیگر آثار برگزیده این اجلاس است.

برپایی نمایشگاه نماز در پیاده راه فرهنگی  رشت از دیگر برنامه های جانبی این اجلاس شمرده می شود.  

