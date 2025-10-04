سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که قطر هماهنگی با مصر و ایالات متحده را برای ادامه مذاکرات در مورد حل مناقشه در نوار غزه آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، ماجد بن محمد الانصاری گفت که قطر هماهنگی با مصر و ایالات متحده را برای ادامه مذاکرات در مورد حل مناقشه در نوار غزه آغاز کرده است.

این دیپلمات در شبکه اجتماعی X نوشت: «دولت قطر تأیید می‌کند که با شرکای خود در میانجیگری، جمهوری عربی مصر با هماهنگی ایالات متحده آمریکا برای ادامه بحث‌ها در مورد این طرح به منظور تضمین مسیری برای پایان دادن به جنگ، همکاری خود را آغاز کرده است.»

به گفته او، قطر از اعلام حماس مبنی بر موافقت با طرح رئیس جمهور آمریکا و آمادگی آن برای آزادی همه اسرا به عنوان بخشی از چارچوب تبادل مشخص شده در این طرح، استقبال می‌کند.

پیش از این، ترامپ پاسخ انگلیسی حماس به پیشنهادات خود در مورد غزه را منتشر کرده بود. در آن، حماس می‌گوید که آماده آزادی همه اسرا اسرائیلی در محاصره و تحویل اجساد کشته‌شدگان است. این جنبش «آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات، از طریق میانجی‌ها، برای بحث در مورد جزئیات تأیید می‌کند.»

این جنبش همچنین تأیید کرد که آماده است «اداره نوار غزه را به یک نهاد فلسطینی متشکل از افراد مستقل (تکنوکرات‌ها) بر اساس اجماع ملی فلسطین و با حمایت اعراب و مسلمانان واگذار کند.» در عین حال، حماس اعلام کرد که «در مورد سایر مسائلی که در پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در مورد آینده نوار غزه و حقوق مسلم مردم فلسطین گنجانده شده است، این موضوع به یک موضع جمعی ملی گره خورده است. حماس معتقد است که این امر مستلزم یک «چارچوب ملی جامع فلسطینی است که در آن حماس گنجانده شود و با مسئولیت کامل مشارکت کند.»

در ۲۹ سپتامبر، کاخ سفید از «طرح جامع» رئیس‌جمهور ایالات متحده برای حل مناقشه غزه، شامل ۲۰ بند رونمایی کرد. این پیشنهاد شامل اداره موقت خارجی منطقه محصور و استقرار نیرو‌های تثبیت‌کننده بین‌المللی است. اسرائیل نیز از این طرح حمایت کرده است.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ غزه ، ماجد الانصاری
