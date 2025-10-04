همزمان با ورود فصل سرما شاهد ارتقای تولیدات سرمایشی و برنامه ریزی برای صادرات کالا و عرضه محصولات در این بخش هستیم.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-ابراهیم شیخ روز شنبه در حاشیه افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران اظهار داشت: صنایع در حوزه های تحقیق توسعه تلاش می کنند اما کافی نیست.

وی افزود: به خاطر محدودیت‌هایی که تحریم برای ما ایجاد کرده، روند انتقال تکنولوژی با کندی مواجه است اما ما صنعتگرای خوبی داریم که حیات خودشان را حفظ کرده و صنعت را توسعه می دهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیر مکانیسم ماشه روی صنعت گفت: این اقدام می تواند در حوزه بانکی و انتقال منابع صادرکنندگان تاثیر دارد.

وی افزود: در برخی از صنایع که کاربردهای دوجانبه یا چند جانبه دارند مکانیسم ماشه می تواند محدودیت‌هایی را برای انتقال تکنولوژی وارداتی ایجاد کند و اثر مستقیم روی صنعت بگذارد.

شیخ با اشاره به صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات گفت: صنعتگرای ما در صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات اقدامات بسیار خوبی کردند و محصولات را به کشورهای اروپایی و اسپانیا از طریق امارات و سایر کشورها صادر کردند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات ما در این صنعت بیش از ۵۰ درصد در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته در حالی که واردات اجزا و قطعات ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه عمق داخلی‌سازی ما به کندی حرکت می کند اما در عین حال استمرار دارد، گفت: امیدواریم که با تلاش‌های مهندسان جوان و نخبگان به موفقیت در داخلی سازی صنعت دست پیدا کنیم.

شیخ ابراز کرد: نزدیک ۵۰۰ شرکت در حوزه صنعت تهویه و صنایع مرتبط آن داریم که در حوزه انتقال تکنولوژی تلاش می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: صنعت تهویه و صنایع مرتبط با صنایع سرمایشی و گرمایشی از جمله صنایع پیچیده‌ای هستند که نیازمند پیشرفت در تکنولوژی ها و استفاده از دانش روز هستند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایسی و گرمایشی تهران با حضور ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از روز شنبه تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌ های بین‌المللی تهران گشایش یافت.

در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۳۰ نشان تجاری مطرح در حوزه تجهیزات سرمایشی و نمایندگانی از ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند.

بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند و آخرین دستاوردهای محصولات خود را ارائه می کنند.