همزمان با ورود فصل سرما شاهد ارتقای تولیدات سرمایشی و برنامه ریزی برای صادرات کالا و عرضه محصولات در این بخش هستیم.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-ابراهیم شیخ روز شنبه در حاشیه افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران اظهار داشت: صنایع در حوزه های تحقیق توسعه تلاش می کنند اما کافی نیست.

وی افزود: به خاطر محدودیت‌هایی که تحریم برای ما ایجاد کرده، روند انتقال تکنولوژی با کندی مواجه است اما ما صنعتگرای خوبی داریم که حیات خودشان را حفظ کرده و صنعت را توسعه می دهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیر مکانیسم ماشه روی صنعت گفت: این اقدام می تواند در حوزه بانکی و انتقال منابع صادرکنندگان تاثیر دارد.

وی افزود: در برخی از صنایع که کاربردهای دوجانبه یا چند جانبه دارند مکانیسم ماشه می تواند محدودیت‌هایی را برای انتقال تکنولوژی وارداتی ایجاد کند و اثر مستقیم روی صنعت بگذارد.

شیخ با اشاره به صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات گفت: صنعتگرای ما در صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات اقدامات بسیار خوبی کردند و محصولات را به کشورهای اروپایی و اسپانیا از طریق امارات و سایر کشورها صادر کردند.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات ما در این صنعت بیش از ۵۰ درصد در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته در حالی که واردات اجزا و قطعات ۶ درصد کاهش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه عمق داخلی‌سازی ما به کندی حرکت می کند اما در عین حال استمرار دارد، گفت: امیدواریم که با تلاش‌های مهندسان جوان و نخبگان به موفقیت در داخلی سازی صنعت دست پیدا کنیم.

شیخ ابراز کرد: نزدیک ۵۰۰ شرکت در حوزه صنعت تهویه و صنایع مرتبط آن داریم که در حوزه انتقال تکنولوژی تلاش می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: صنعت تهویه و صنایع مرتبط با صنایع سرمایشی و گرمایشی از جمله صنایع پیچیده‌ای هستند که نیازمند پیشرفت در تکنولوژی ها و استفاده از دانش روز هستند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایسی و گرمایشی تهران با حضور ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی از روز شنبه تا ۱۵ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌ های بین‌المللی تهران گشایش یافت.

در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۳۰ نشان تجاری مطرح در حوزه تجهیزات سرمایشی و نمایندگانی از ۷۴ شرکت خارجی از کشورهای سوئیس، لهستان، کانادا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، چین، دانمارک، تایلند، جمهوری چک، کره جنوبی و ژاپن حضور و مشارکت دارند.

بیش از ۱۵۰ شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند و آخرین دستاوردهای محصولات خود را ارائه می کنند.

 

برچسب ها: گاز ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
امسال، از ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز بهره‌برداری می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
آخرین اخبار
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد
۲۶ هزار زائر عمره از ۱۴ ایستگاه به سرزمین وحی اعزام شدند
بیش از ۴ هزار سهامدار عدالت در دو بانک، سود دریافت نکردند