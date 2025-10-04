دبیر جشنواره بین‌المللی «همام» از استفاده هوش مصنوعی در بررسی آثار هنرمندان معلول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا مشهدی، دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام»، در گفت‌وگویی ویژه، از استقبال گسترده هنرمندان معلول و ارسال آثار متنوع و باکیفیت آنها به این رویداد هنری بین‌المللی ابراز رضایت کرد.

مشهدی با اشاره به نوآوری‌های این دوره جشنواره، اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ جشنواره، فرآیند بررسی و داوری آثار هنرمندان معلول با کمک هوش مصنوعی و الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پیشرفته انجام شده است. این اقدام توسط بخش انفورماتیک دبیرخانه جشنواره به اجرا درآمده و توانسته روند ثبت نام، ارزیابی و تأیید اصالت آثار را به شکل قابل توجهی تسهیل کند.

به گفته وی، استفاده از هوش مصنوعی مزایای فراوانی دارد که از جمله آنها می‌توان به ارتباط دقیق‌تر میان نوع معلولیت هنرمندان و خلاقیت‌های آنها اشاره کرد. این فناوری همچنین به کاهش خطا‌های انسانی در فرآیند داوری کمک کرده و باعث ارتقای کیفیت و عدالت در رقابت‌های جشنواره شده است.

مشهدی در پایان خاطرنشان کرد:این رویکرد نوآورانه می‌تواند الگویی جدید برای سایر جشنواره‌ها و رویداد‌های هنری باشد و مسیر توسعه هنر معلولین را به سمت فناوری و هوشمندسازی پیش ببرد.

برچسب ها: جشنواره بین المللی ، جشنواره همام ، هنرمندان معلول
