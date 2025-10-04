دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به جایگاه این بانک به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز سیاستگذار و تنظیم گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها و مستند به مواد (۴) (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.

بر اساس این دستورالعمل، رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده، اشتراکی به صورت متمرکز با محوریت «بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود و منظور انواع رمزپول شامل کلیه توکن‌های معاملاتی به استثنای پول دیجیتال بانک مرکزی است.

گفتنی است در این دستورالعمل نحوه صدور اجازه نامه تاسیس و مجوز فعالیت، وظایف کارگزار رمزپول، ترتیبات حاکمیت شرکتی و نحوه انحلال و ورشکستگی تشریح شده است.

«دستورالعمل تأسیس فعالیت انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره در چهل و یکمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به تصویب رسید و بعد از سه ماه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.