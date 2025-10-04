آفریقای جنوبی از تصمیم حماس استقبال کرده و خواستار اقدام متقابل رژیم اسرائیل و آزادی اسرای فلسطینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی در واکنش به پاسخ حماس درباره طرح جدید آتش‌بس و تبادل اسرا، اعلام کرد: «ما از تصمیم حماس برای آزادی همه اسرای اسرائیلی و آمادگی اعلام شده این گروه برای تعامل بیشتر استقبال می‌کنیم. این تصمیم باید با اقدام متقابل اسرائیل همراه شود».

حماس شب گذشته به طرح آتش‌بس دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد و در عین حال خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد. این گروه همچنین تاکید کرد که برخی بند‌های توافق نیاز به بررسی و بحث بیشتر دارد. 

حماس اعلام کرده که در چارچوب توقف کامل جنگ و خروج نیرو‌های اشغالگر از غزه، با آزادی تمام اسرای اسرائیلی (اعم از زنده و یا پیکر‌های آنان) بر اساس فرمول پیشنهادی ترامپ موافقت دارد.

شایان ذکر است که آفریقای جنوبی یکی از حامیان غزه طی جنگ حدودا دو ساله بوده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رژیم اسرائیل را به دیوان بین‌المللی دادگستری کشاند و آن را به نسل‌کشی متهم کرد. اگرچه این پرونده هنوز در حال بررسی است، اما مطرح شدن آن به انزوای این رژیم کمک کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آفریقای جنوبی ، جنبش حماس ، آتش بس غزه
