کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -‌ محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل شرایط بازار امروز پرداخت و اظهار داشت: امروز شاخص کل با بیش از شصت هزار واحد رشد به محدوده دو میلیون و هشتصد هزار واحد رسید و ارزش معاملات نیز به بیش از شش هزار میلیارد تومان رسید.

او ادامه داد: نکته قابل توجه این است که ارزش معاملات در دو روز پایانی هفته گذشته، یعنی سه‌شنبه و چهارشنبه، به عدد‌های تقریبا بالایی حدود دوازده تا سیزده هزار میلیارد تومان در دو روز پیاپی رسید، اما امروز شاهد کاهش محسوس ارزش معاملات بودیم که تقریبا به نصف روز رسید.

برگی همچنین به ورود پول حقیقی به بازار اشاره کرد و گفت: امروز بیش از دو هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد که نشان‌دهنده قدرت جریان نقدی در بازار است.

روند بازار سرمایه فردا چگونه خواهد بود؟

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به معاملاتی که امروز داشتیم و باقی ماندن صف‌های خرید در اکثر نمادها، احتمالاً فردا بازار مثبت آغاز خواهد کرد.

او گفت: اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در حوالی دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار واحد، ما با یک مقاومت در شاخص کل رو‌به‌رو هستیم و فردا مشخص خواهد شد که آیا این روند مثبت ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ قطعاً فردا بازار حجمی خواهد بود و دست به دست خواهد شد و معاملات با ارزش بیشتری انجام خواهد شد، اما اینکه آیا روند صعودی ادامه خواهد یافت یا نه، به عبور از مقاومت دو هشتصد و پنجاه بستگی دارد.