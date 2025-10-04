۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد

مدیرعامل شرکت مپنا گفت: با امضای قرارداد‌های جدید، زیرساخت‌های ریلی کشور بهبود می‌یابد و در حال حاضر  ۸۵ درصد از قطعات لوکوموتیو‌ها در داخل کشور ساخته می‌شود که این امر به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اولیا مدیرعامل شرکت مپنا در مراسم آیین امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مقیمی مدیرعامل ایدرو  اظهار داشت: بخش دولتی ایران در همکاری با بخش خصوصی، اقداماتی را برای توسعه صنعت ریلی کشور انجام داده است. یکی از این اقدامات، امضای قراردادها برای تولید لوکوموتیو و واگن باری و مسافر است. 

وی ادامه داد:  با امضای قراردادهای جدید، زیرساخت‌های ریلی کشور بهبود می‌یابد و در حال حاضر  ۸۵ درصد از قطعات لوکوموتیوها در داخل کشور ساخته می‌شود که این امر به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند.

او بیان کرد:این پروژه‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت حمل و نقل کمک می‌کنند، بلکه به رونق اشتغال نیز منجر می‌شوند. 

وی افزود: با ساخت قطعات و واگن‌ها در داخل کشور، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود. همچنین با افزایش فعالیت‌های صنعتی، شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان داخلی شکل می‌گیرد که به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

اولیا بیان کرد: پروژه‌های جدید در صنعت ریلی ایران معمولاً در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۹ ماهه انجام می‌شوند. این زمان‌بندی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای دستیابی به نتایج مطلوب است.

مدیرعامل مپنا تاکید کرد:دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم کردن ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های خاص، به سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها کمک می‌کند. این حمایت‌ها شامل تضمین سرمایه‌گذاری است به طوری که با ارائه تضمین‌های مالی، دولت ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد:دولت به تسهیل فرآیندهای اداری و حقوقی کمک می‌کند تا پروژه‌ها سریعتر به نتیجه برسند.

او افزود: صنعت ریلی ایران در حال تجربه تحولات مثبتی است که ناشی از همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می‌باشد. این تحولات نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز ایجاد می‌کند. با حمایت‌های دولتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، می‌توان امیدوار بود که این صنعت به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند.

 

