باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - الکساندر استپانوف، کارشناس نظامی موسسه حقوق و امنیت ملی در آکادمی ریاست جمهوری روسیه در اقتصاد ملی و مدیریت عمومی به تاس گفت: ناسا ممکن است تحت پوشش برنامه آرتمیس، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند.

وی خاطرنشان کرد: "یک پایگاه سرنشین‌دار بخشی از برنامه آرتمیس است که با هدف توسعه فناوری‌های اکتشاف فضایی، آماده‌سازی برای ماموریت‌های فضایی طولانی‌تر و تطبیق و آموزش فضانوردان ساخته می‌شود. محل ساخت و ساز، دهانه شکلتون در قطب جنوب ماه خواهد بود. از انرژی هسته‌ای برای تأمین انرژی استفاده خواهد شد. این جنبه خاص احتمالاً مهمترین جنبه است، زیرا گامی به سوی آوردن فناوری‌های هسته‌ای نه تنها به مدار، بلکه به فضای نزدیک نیز محسوب می‌شود. احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در فضای نزدیک زمین و نزدیک ماه زیاد است. "

به گفته استپانوف، واشنگتن بر گسترش قابلیت‌های پرتاب خود برای استقرار بالقوه سلاح‌های تهاجمی به مدار متمرکز است که ممکن است به کلاهک‌های ویژه از جمله کلاهک‌های هسته‌ای مجهز باشند. این کارشناس تصریح کرد: «به عنوان مثال، فضاپیمای بوئینگ ایکس-۳۷ قادر به حمل حداکثر شش کلاهک هسته‌ای است.»

وی تأکید کرد که در گذشته، ایالات متحده انفجار‌هایی از سلاح‌های هسته‌ای را برای ارزیابی تأثیر آنها بر فضا انجام داده است. استپانوف گفت: «در سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۶۳، ایالات متحده عملیات دومینیک را انجام داد که شامل مجموعه‌ای از آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای بود. به طور خاص، پروژه استارفیش پرایم برای مطالعه تأثیر انفجار‌های هسته‌ای بر اشیاء در فضای بیرونی اجرا شد. از یک موشک میان‌برد PGM-۱۷A Thor برای رساندن یک سلاح گرماهسته‌ای به مدار پایین زمین استفاده شد.»

منبع: تاس