باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرشاد مقیمی مدیرعامل ایدرو در مراسم آیین امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در تکالیفی که در برنامه هفتم بر عهده مجموعه وزارت شهرسازی قرار گرفته، اولین دستگاه وزارت صنعت تجارت است. با توجه به اینکه خود شما در صنعت فعالیت دارید، ما نیز در حوزه دریایی همکاریهای خوبی را به عنوان مجموعه صنعت شهرسازی آغاز کردهایم.
وی ادامه داد: در حوزه جادهای، ما ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس را به شما معرفی کردهایم که شما کاملاً بر آن اشراف دارید و بر آن تأکید هم داشتهاید. ما کارهای مربوط به این اتوبوسها را انجام داده و از همین ماه آینده تحویلدهی آنها آغاز خواهد شد.
او بیان کرد:در ماههای پایانی سال نیز برنامهای برای تأمین ناوگان وجود دارد و این جزء مأموریتهای مجموعه وزارت صنعت است.
مقیمی توضیح داد: ما در کنار هم جمع شدهایم و قراردادهای مربوطه را منعقد کردهایم. در حوزه تأمین، در بحث مربوط به مصارف واسطه و سیستمها و بحثهای ضروری برای سرمایهگذاری اقداماتی انجام شده است.
مدیرعامل ایدرو تصریح کرد: به صورت کلی، سقف سرمایهگذاری در این صنعت بیش از ۲۰۰ همت است که در بخشهای مختلف انجام گرفته و این ظرفیتها، توانمندی و آمادگی برای خدمترسانی بیشتر دارند.
مقیمی اظهار کرد: سال گذشته تنها حدود ۷۷۳ دستگاه ساخته شده است. این قراردادها میتواند امیدواری را برای آینده صنعت افزایش دهد و صنعتگران را برای سرمایهگذاری بیشتر ترغیب کند.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: به عنوان یک نهاد توسعه و به عنوان سازمان گسترش ایران، مأموریت داریم که به تسهیلگری در فعالیتهایی که مربوط به این قراردادهاست، بپردازیم. همچنین مجوزهایی باید صادر شود تا دوستان بتوانند خدمات لازم را ارائه دهند. ما امیدواریم که با این سیاستها، توسعه فعالیتها را در آینده نزدیک برای صنعت داخلی کشورمان داشته باشیم.
او بیان کرد: اگرچه ما بحث مربوط به استفاده از دانشبنیانها را نیز در دستور کار داریم، اما در این جلسه نکته دیگری را نیز عرض میکنم. علاوه بر حوزه مربوط به ناوگان، برنامه هفتم وجود دارد که باید ساخت فراهم شود.
وی ادامه داد: اولین کاری که در مجموعه سازمان گسترش و در منطقه گرمسار انجام شده، این است که ایدرو ۴.۵ کیلومتر زیرساخت حمل و نقل ریلی را تا ماه آینده به اتمام خواهیم رساند.
او بیان کرد: انشاءالله امیدواریم با همکاریهایی که با مجموعه شرکت جمهوری اسلامی ایران داریم، به زودی شاهد این باشیم که این منطقه ویژه اقتصادی کشور به بخش قابل توجهی از بار صنعتی شرق تهران و شرق و غرب استان سمنان و حتی استان قم و استانهای همجوار متصل شود.
وی افزود: این امر میتواند تأثیر زیادی در فعالیتهای صنعتی داشته باشد.