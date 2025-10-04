هزاران نفر از مردم اسپانیا در دومین شهر بزرگ این کشور دست به تظاهرات زدند تا حمایت خود از مردم غزه را نشان دهند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز هزاران نفر از مردم شهر بارسلونا در حمایت از مردم غزه دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شود که مردم ایتالیا و پرتغال نیز برای تجمعات مشابه آماده می‌شوند.

اعتراضات بارسلونا از هفته‌ها پیش برنامه‌ریزی شده است، اما فراخوان برای تظاهرات در رم، پایتخت ایتالیا و لیسبون، پایتخت پرتغال به تازگی و در پی خشم گسترده مردم از توقیف ناوگان «صمود» صورت می‌گیرد.

این ناوگان که با ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و فعالان حقوق بشر در راه غزه بود، هفته گذشته در صد کیلومتری این باریکه توقیف شده و فعالان و خبرنگاران حاضر در آن بازداشت شدند. بیش از ۴۰ اسپانیایی، از جمله شهردار سابق بارسلونا در میان ۴۵۰ فعالی هستند که اسرائیل هفته گذشته بازداشت کرد.

اسپانیا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حمایت از مردم غزه بوده است. اعتراضات علیه حضور یک تیم دوچرخه‌سواری وابسته به رژیم اسرائیل، ماه گذشته بار‌ها مسابقات دوچرخه سوای «ووئلتای» اسپانیا را مختل کرد. در همین حال، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا جنگ غزه را «نسل‌کشی» توصیف کرده و خواستار ممنوعیت حضور همه تیم‌های صهیونیست در رویداد‌های ورزشی بین‌المللی شده است.

منبع: آسوشیتدپرس