باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدير عامل شرکت راه آهن اظهار داشت: بر اساس این برنامه، تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با تأمین و نوسازی ناوگان کشور در دستور کار قرار دارد. ما از سال گذشته با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و زحمات همکاران در این وزارتخانه، مقدماتی را فراهم کردیم و به لطف خدا، هم آیین‌نامه و هم دستورالعمل آن در هیئت دولت تصویب شد.

وی ادامه داد: امروز شاهد امضای قرارداد مرتبط به نوسازی ناوگان کشور خواهیم بود. وضعیت ناوگان کشور در سال‌های گذشته به مرور کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، کاهش آمادگی‌های ریلی کشور را مشاهده می‌کنیم. آمار نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۳، تعداد ناوگان به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴۸۹ دستگاه رسید.

او بیان کرد: تغییر وضعیت ناوگان کشور که از دوره افول خود خارج شده بود، کار بسیار سختی بود. با حمایت جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، به مشکلات اساسی در این حوزه رسیدگی شد. امسال از ۱۰۳۴ دستگاه موجود، ۵۶۳ دستگاه (معادل ۵۴ درصد) آماده به کار هستند و این رقم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی توضیح داد: برای دستیابی به اهداف بلندمدت، نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی داریم. تخمین زده می‌شود که بخش خصوصی باید حدود ۵ میلیارد دلار برای تأمین ناوگان مسافری و نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای زیرساخت‌های فعلی کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: امیدوارم که با برنامه‌های موجود در وزارت راه و با همکاری بخش خصوصی، تحولات جدی در این حوزه صورت گیرد. همچنین، لازم به ذکر است که راه آهن با صرف‌نظر از بخشی از درآمدهایش برای مسافران، به حمایت از این بخش ادامه می‌دهد و قراردادهای بازسازی نیز در حال انجام است.

ذاکری گفت: اگرچه اقدامات در حال انجام است، اما همچنان نیاز به سرعت بخشیدن به این روند داریم. امیدوارم که با همت و همکاری همگان، شاهد تحولاتی مثبت و مؤثر در ناوگان کشور باشیم.

وی ادامه داد:امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد افزایش ۵ درصدی در زمینه حمل و نقل بار و مسافر باشیم. این افزایش نشان‌دهنده اثرگذاری مثبت قراردادهای فعلی در این بخش است.

او بیان کرد: کل سرمایه‌گذاری که امروز مطرح شد، معادل چهار و نیم همت است. این اعداد بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ارائه شده و به هیچ‌وجه تخمینی، پیشنهادی یا بلندپروازانه نیستند. در واقع، این قراردادها به نوعی سرمایه‌گذاری هستند که در یک سال، ۱۸ همت بازگشت سرمایه خواهند داشت.

وی ادامه داد: جمع منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری شامل صرفه‌جویی در سوخت، پیشگیری از تصادفات، تغییر اقلیم و بهبود وضعیت جاده‌ها است. این ضرایب بر اساس مصوبه شورای اقتصاد محاسبه شده‌اند و به همین دلیل می‌توان آن‌ها را یکی از بهترین اقدامات در کوتاه‌مدت برای کشور به حساب آورد.

وی افزود: امیدوارم که با تلاش و همکاری همه عزیزان، این پروژه‌ها به‌زودی عملیاتی و اجرایی شوند. پیش‌بینی می‌شود که در ۱۲ ماه آینده شاهد ورود ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور خواهیم بود.

او گفت: این پروژه همچنین به ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیش از ۵۴۰۰ نفر از جوانان عزیز این مرز و بوم کمک خواهد کرد که قطعاً در صنایع داخلی فعال خواهند بود.

وی گفت:به‌طور کلی، این اقدامات می‌تواند تحول مثبتی در حوزه حمل و نقل کشور به وجود آورد و امیدوارم با همکاری همگان، شاهد تحقق این اهداف باشیم.