رئیس جمهور ترکیه به موافقت کلی جنبش حماس با طرح جدید آتش‌بس واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که هدف آنکارا در دیپلماسی برای فلسطین این است که اطمینان حاصل شود که «برادران و خواهران ما در غزه در اسرع وقت به صلح، آرامش و امنیت دست یابند.»

اردوغان گفت که حماس، مانند دفعات پیشین، آمادگی خود را برای صلح نشان داده است و افزود که «پنجره‌ای از فرصت» برای صلح پایدار در منطقه گشوده شده است.

ادعا‌های اردوغان درباره حمایت از فلسطین و مردم غزه در حالی مطرح می‌شود که این کشور به ارسال چراغ‌خاموش تسلیحات برای رژیم اسرائیل متهم است. 

پیش از این، دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، گفتگوی تلفنی داشته و طی آن وضعیت غزه را مورد بحث قرار داده‌اند.

منبع: الجزیره

