قرارگاه خاتم‌الانبیا در لرستان با افتتاح ۲۴۵‌مین تقاطع غیرهمسطح کشور، روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و عمرانی استان را تسریع کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ناصر زارعی، معاون فنی و مهندسی هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ع)، در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) گفت: ۲۹۰ تقاطع غیرهمسطح در سراسر کشور در دست ساخت است که مجموع طول آن‌ها به ۲۷۰ کیلومتر می‌رسد. تقاطع امام رضا (ع) ۲۴۵‌امین پروژه است که امروز افتتاح شد و هشت ماه زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسد

زارعی افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیا در لرستان ۲۵ پروژه مختلف را افتتاح کرده و اجرای ابرپروژه‌های استان شامل سدهای ایوشان و رودبار، فرودگاه و تقاطع غیرهمسطح، بیمارستان نیایش و آزادراه بروجرد-خرم‌آباد با ظرفیت ایجاد ۴۰۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است یا به اتمام رسیده است.

این اقدامات نشان‌دهنده نقش برجسته لرستان در پروژه‌های زیرساختی کشور و توان اجرایی قرارگاه خاتم‌الانبیا در توسعه سریع و هدفمند حمل‌ونقل و ساخت و سازهای کلان است. بهره‌برداری زودهنگام پروژه‌ها، علاوه بر کاهش ترافیک، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال در استان را تسهیل می‌کند.

برچسب ها: حمل و نقل ، پروژه
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از ۳۰ پروژه حمل‌ونقلی در شیراز
رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران:
بهره برداری از 12 کیلومتر خط 7 مترو تهران تا پایان سال/ سال 94 افسریه به سعادت آباد متصل می شود
در حاشيه سومين نمايشگاه راه و شهرسازي و صنايع وابسته(26)؛
بزرگترين پروژه حمل و نقلي در زمينه IT جاده اي افتتاح مي شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کارخانه سیمان خرم‌آباد؛ شرکتی که هرگز تولید نداشت!
تالابی که روستای «لک‌لک‌ها» را زنده نگه داشته است
لرستان؛ مقصد نوظهور سرمایه‌گذاری گردشگری و صنعتی در غرب کشور
لرستان در مسیر اتصال به بازار آسیای میانه
دو طبقه آبشار، یک حوضچه جادویی؛ تجربه بکر طبیعت در اراز
راز فیروزه‌ای لرستان؛ دریاچه‌ای که طبیعت‌گردان را شیفته خود می‌کند
موسیقی لری، زبان شادی و سوگ مردمان زاگرس
خرم‌آباد، پایلوت گردشگری سالمندی در کشور
کودکان، سرمایه های انسانی ایران؛ برنامه‌های خانواده محور در لرستان
لرستان میزبان پیشرفته‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور
آخرین اخبار
لرستان میزبان پیشرفته‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور
دو طبقه آبشار، یک حوضچه جادویی؛ تجربه بکر طبیعت در اراز
راز فیروزه‌ای لرستان؛ دریاچه‌ای که طبیعت‌گردان را شیفته خود می‌کند
خرم‌آباد، پایلوت گردشگری سالمندی در کشور
کودکان، سرمایه های انسانی ایران؛ برنامه‌های خانواده محور در لرستان
موسیقی لری، زبان شادی و سوگ مردمان زاگرس
لرستان؛ مقصد نوظهور سرمایه‌گذاری گردشگری و صنعتی در غرب کشور
تالابی که روستای «لک‌لک‌ها» را زنده نگه داشته است
لرستان در مسیر اتصال به بازار آسیای میانه
کارخانه سیمان خرم‌آباد؛ شرکتی که هرگز تولید نداشت!