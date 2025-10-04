باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ناصر زارعی، معاون فنی و مهندسی هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه خاتمالانبیا (ع)، در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام رضا (ع) گفت: ۲۹۰ تقاطع غیرهمسطح در سراسر کشور در دست ساخت است که مجموع طول آنها به ۲۷۰ کیلومتر میرسد. تقاطع امام رضا (ع) ۲۴۵امین پروژه است که امروز افتتاح شد و هشت ماه زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری میرسد
زارعی افزود: قرارگاه خاتمالانبیا در لرستان ۲۵ پروژه مختلف را افتتاح کرده و اجرای ابرپروژههای استان شامل سدهای ایوشان و رودبار، فرودگاه و تقاطع غیرهمسطح، بیمارستان نیایش و آزادراه بروجرد-خرمآباد با ظرفیت ایجاد ۴۰۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است یا به اتمام رسیده است.
این اقدامات نشاندهنده نقش برجسته لرستان در پروژههای زیرساختی کشور و توان اجرایی قرارگاه خاتمالانبیا در توسعه سریع و هدفمند حملونقل و ساخت و سازهای کلان است. بهرهبرداری زودهنگام پروژهها، علاوه بر کاهش ترافیک، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال در استان را تسهیل میکند.