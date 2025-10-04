باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ـ شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ با شرکت ۵۳ هزار و ۷۴۷ متقاضی شامل ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه صبح روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود. این آزمون صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهر در ۳۶ حوزه اصلی و ۱۰۲ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۵۸۶۴ متقاضی که ۶۱ درصد آنها زن و ۳۹ درصد مرد هستند برگزار می‌شود. پرینت کارت ورود به جلسه سه‌شنبه ۱۵ مهر منتشر و آزمون صبح روز جمعه ۱۸ مهر ماه در ۱۱ حوزه اصلی و ۲۰ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ نیز گفت: این آزمون با شرکت ۱۱۰۹ متقاضی شامل ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن برگزار و پرینت کارت ورود به جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ منتشر می‌شود. این آزمون صبح روز جمعه ۱۸ مهر ماه در ۱۱ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سیاره در پایان به متقاضیان ثبت‌نام کننده توصیه کرد برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این سه آزمون، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.