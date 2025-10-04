باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس لندن دهها نفر را به دلیل حمایت از یک گروه طرفدار فلسطین در تظاهراتی در روز شنبه دستگیر کرد.
روز پنجشنبه در این شهر شمال غربی انگلیس دو نفر در حملهای کشته شدند و پلیس، مهاجم، یک مرد بریتانیایی سوری تبار را به ضرب گلوله از پای درآورد.
سازماندهندگان درخواستهای پلیس و دولت برای لغو تظاهرات روز شنبه را که قبل از حمله اعلام شده بود، رد کردند. این تظاهرات در اعتراض به ممنوعیت فعالیت گروه طرفدار فلسطین «اقدام فلسطین» تحت قوانین ادعایی ضد تروریسم برگزار میشد.
کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس صبح شنبه در برنامه ایکس خواستار آرامش شد و مدعی شد: «من از هر کسی که به فکر اعتراض در این آخر هفته است، میخواهم که غم یهودیان بریتانیا را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد.»
او گفت: «این لحظه، لحظه سوگواری است. زمان دامن زدن به تنش و ایجاد درد بیشتر نیست. زمان اتحاد است.»
پلیس در میدان ترافالگار در مرکز لندن، معترضانی را که شعارهایی را روی پلاکاردهایی در حمایت از جنبش اقدام فلسطین نوشته بودند، دستگیر کرد. این جنبش در ماه ژوئیه پس از ورود اعضای آن به یک پایگاه هوایی و آسیب رساندن به هواپیماهای نظامی، غیرقانونی اعلام شد.
صدها نفر برای اعتراض جمع شدند و در حالی که پلیس بدون مقاومت، دستگیرشدگان را از میان جمعیت عبور میداد، آنها را تشویق و تحسین میکردند. تماشاگران خطاب به افسران شعار «شرم بر شما» سر میدادند.
آنجی زلتر، یکی از معترضان گفت: «من واقعاً از پلیس منزجر هستم، آنها نباید معترضان غیرخشونتآمیز را اینجا دستگیر میکردند. ما حق اعتراض داریم و جنبش اقدام فلسطین یک سازمان خشونتآمیز نیست و هرگز نباید غیرقانونی اعلام میشد.»
شش نفر پس از برافراشتن بنر جنبش اقدام فلسطین روی پل وستمینستر در بیرون پارلمان، به طور جداگانه دستگیر شدند.
منبع: رویترز