کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان با حضور دیپلماتی از طالبان پس از تعطیلی قبلی، فعال شد. این در حالی است که دولت آلمان تاکنون موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری افغانستان در شهر بُن آلمان با حضور دیپلماتی از طالبان بازگشایی شد.

 این کنسولگری که قبلاً توسط دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان تعطیل شده بود، اکنون با حضور «مصطفی هاشمی»، دیپلمات منصوب شده از سوی طالبان، فعال شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قرار است سایر دیپلمات‌های طالبان نیز در آینده نزدیک در این دفتر مستقر شوند.

دیپلمات‌های دولت پیشین افغانستان در اعتراض به پذیرش تدریجی نمایندگان طالبان از سوی دولت برلین، این مرکز را قبلاً تعطیل و کلیدهای آن را برای وزارت خارجه آلمان پست کرده بودند.

بازگشایی کنسولگری در شرایطی صورت گرفته که دولت آلمان تاکنون به‌طور رسمی در این باره موضعی اعلام نکرده است.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، آلمان ، کنسولگری افغانستان
خبرهای مرتبط
استعفای دسته‌ جمعی کارمندان کنسولگری افغانستان در بِن
آلمان به دنبال تعامل با طالبان
دیدار سفرای طالبان و آلمان در دوحه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
آخرین اخبار
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد