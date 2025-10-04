کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان با حضور دیپلماتی از طالبان پس از تعطیلی قبلی، فعال شد. این در حالی است که دولت آلمان تاکنون موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری افغانستان در شهر بُن آلمان با حضور دیپلماتی از طالبان بازگشایی شد.
این کنسولگری که قبلاً توسط دیپلماتهای دولت پیشین افغانستان تعطیل شده بود، اکنون با حضور «مصطفی هاشمی»، دیپلمات منصوب شده از سوی طالبان، فعال شده است.
گزارشها حاکی از آن است که قرار است سایر دیپلماتهای طالبان نیز در آینده نزدیک در این دفتر مستقر شوند.
دیپلماتهای دولت پیشین افغانستان در اعتراض به پذیرش تدریجی نمایندگان طالبان از سوی دولت برلین، این مرکز را قبلاً تعطیل و کلیدهای آن را برای وزارت خارجه آلمان پست کرده بودند.
بازگشایی کنسولگری در شرایطی صورت گرفته که دولت آلمان تاکنون بهطور رسمی در این باره موضعی اعلام نکرده است.