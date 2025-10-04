شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیردر پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی در مهرماه به صورت داستان پرغصه تبدیل شده است. موضوعی که انتقادات جدی را به همراه داشته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام بازنشسته تامین اجتماعی هستم ۷ماه ازسال گذشت هنوز معوقه افزایش فروردین را پرداخت نکردند. تا چه زمانی باید شرمنده خانواده‌ام شوم. لطفا پیگیری کنید.

