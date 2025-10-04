باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست سفارت ایران در کابل با اشاره به افزایش همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور، تحریمهای آمریکا را بیاثر خواند و گفت: به زودی آمارهایی منتشر میشود که نشان میدهد نه تنها تحریمها تاثیر منفی نداشتهاند، بلکه بر اراده ما برای بهرهبرداری بیشتر نیز تاثیر مثبت گذاشتهاند.
«علیرضا بیکدلی» اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، افغانستان را تنها به عنوان یک بازار نمیبیند، بلکه به عنوان کشوری همسایه و برادر علاقهمند است که روابط اقتصادی ما باعث رشد اقتصادی و بهبود معیشت در این کشور شود.
وی با اشاره به فعال بودن مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار و مرز میلک، خاطرنشان کرد: این تحریمها تاثیر منفی نخواهند داشت و برای بهرهگیری بهتر از بندر چابهار، روند تکمیل زیرساختها و تقویت خطوط آهن در حال انجام است.
بیکدلی تأکید کرد: استفاده از بندر چابهار و نقطه مرزی میلک، که هر دو در خاک افغانستان و ایران قرار دارند، در اختیار ماست.