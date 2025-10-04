یونس طغیان ساکایی، نویسنده و استاد پیشین دانشگاه کابل، در سن ۶۸ سالگی بر اثر بیماری در کالیفرنیا درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- یونس طغیان ساکایی، نویسنده، پژوهشگر و استاد برجستهٔ ادبیات فارسی در سن ۶۸ سالگی بر اثر بیماری در کالیفرنیای آمریکا درگذشت.

نزدیکان وی درگذشت این استاد پیشین دانشگاه کابل را امروز (شنبه ۱۲ شهریور) اعلام کردند.

 ساکایی که متولد اندراب در بغلان و از هزاره‌های اهل سنت بود، سال‌ها ریاست شورای هزاره‌های اهل سنت را بر عهده داشت و برای احیای هویت فرهنگی و اجتماعی آنان تلاش می‌کرد.

وی تحصیلات عالی خود را در رشتهٔ ادبیات فارسی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کابل گذراند و سپس در تاجیکستان موفق به اخذ مدرک دکترا شد.

ساکایی با ۳۸ سال تدریس در دانشکدهٔ ادبیات فارسی دانشگاه کابل، نقش بسزایی در پرورش نسل‌های مختلف دانشجویان داشت و پس از بازنشستگی، با بازگشت طالبان به قدرت، از کشور مهاجرت کرد.

از این پژوهشگر و استاد دانشگاه، علاوه بر تدریس، آثار پژوهشی گسترده‌ای در حوزهٔ تاریخ و نقد ادبی به جا مانده است. او شش عنوان کتاب درسی برای دانشجویان ادبیات تألیف کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به «نظم در دری»، «در شناخت فردوسی و شاهنامه»، «تاریخ ادبیات در سده‌های هفتم و هشتم هجری» و «تاریخ ادبیات در سده‌های نهم و دهم هجری» اشاره کرد.

ساکایی همچنین آثار متعددی در زمینهٔ شاهنامه‌پژوهی و ادبیات کلاسیک فارسی از خود به‌جا گذاشت. آخرین اثر منتشرشدهٔ او با عنوان «شهر رویاهای من، کابل» شناخته می‌شود.

