رئیس پژوهشگاه فضایی در آیین هفته جهانی فضا، بر نقش فرهنگ‌سازی و تربیت نیروی انسانی در توسعه صنعت فضایی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی در حوزه فضا گفت: «برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌توانند به اندازه یک پرتاب فضایی در آینده کشور اثرگذار باشند.»

وحید یزدانیان در این مراسم که صبح امروز در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، نقش پژوهشگاه را در توسعه فناوری‌های فضایی تشریح کرد و اظهار داشت: «صنعت فضایی صرفاً محدود به پرتاب ماهواره نیست، بلکه ایجاد علاقه، تربیت نیروی انسانی توانمند و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری فضایی در زندگی روزمره مردم اهمیت بیشتری دارد.»

وی با معرفی پژوهشگاه فضایی ایران که از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: «این مجموعه با رویکرد محصول‌محور، مأموریت توسعه سامانه‌ها و زیرسامانه‌های ماهواره‌ای را بر عهده دارد و هم‌اکنون با پنج پژوهشکده و یک مرکز تحقیقاتی در حوزه‌هایی همچون سامانه‌های ماهواره، رانشگر‌های فضایی، مواد و انرژی، مکانیک و حمل‌ونقل فضایی فعالیت می‌کند.»

یزدانیان با اشاره به دستاورد‌های پژوهشگاه، موفقیت ماهواره «ناهید» در مدار، توسعه بلوک‌های انتقال مداری، تراستر‌های بومی و طراحی پنل‌های خورشیدی را نمونه‌ای از این پیشرفت‌ها دانست و افزود: «علاوه بر توسعه زیرسامانه‌ها، زیرساخت‌های آزمایشگاهی مرجع نیز توسط پژوهشگاه ایجاد شده است که خدمات آن در اختیار دانشگاه‌ها و بخش خصوصی قرار دارد.»

وی همچنین با اشاره به اهمیت فناوری فضایی در بهبود کیفیت زندگی مردم گفت: «کاربرد‌هایی نظیر مدیریت منابع کشاورزی، امنیت غذایی، پایش منابع آبی، مقابله با پدیده گرد و غبار و ایجاد ارتباطات در مناطق دورافتاده از جمله حوزه‌هایی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های سنجش از دور محقق می‌شود.»

یزدانیان تاکید کرد: «پژوهشگاه فضایی بر حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تمرکز دارد، پیشرفت علمی و فناورانه کشور در حوزه فضا، با اتکا به جوانان و نخبگان داخلی و استمرار فعالیت‌های ترویجی و پژوهشی محقق خواهد شد.»

