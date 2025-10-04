وزیر مهاجرت بلژیک اعلام کرد این کشور برای بازگرداندن اتباع افغانستانی مقیم غیرقانونی یا مجرم، با طالبان گفت‌وگو خواهد کرد، اما تأکید کرد این اقدام به معنای رسمیت‌شناسی حکومت طالبان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- انلین فن بوسویت، وزیر مهاجرت و پناهندگی بلژیک، اعلام کرد این کشور قصد دارد برای بازگرداندن شهروندان افغانستانی که به صورت غیرقانونی در بلژیک اقامت دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، با طالبان وارد مذاکره شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه اخراج مهاجران افغانستان با مشکل مواجه هستند، ابراز امیدواری کرد که این کشورها برای شکستن بن‌بست فعلی، ائتلافی تشکیل دهند.

وزیر مهاجرت بلژیک تأکید کرد که آغاز تعامل با طالبان صرفاً جنبه فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.

بر اساس گزارش اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی اتریش، نمایندگان این اداره در ابتدای سال جاری میلادی برای گفت‌وگو با طالبان درباره مهاجران به افغانستان سفر کرده بودند.

 اتریش، سوئیس و آلمان سه کشور اروپایی هستند که در ماه‌های گذشته با طالبان گفت‌وگو کرده و دیپلمات‌های طالبان را برای تسهیل روند اخراج مهاجران افغانستان پذیرفته‌اند.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، بلژیک ، اخراج پناهجویان افغانستانی
