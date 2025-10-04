شهید حسن باقری، فرمانده شجاع دفاع مقدس، تنها چند روز پس از زیارت امام رضا (ع) و طلب شهادت، در حین شناسایی عملیات والفجر مقدماتی به آرزویش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید حسن باقری از فرماندهان رشید دوران دفاع مقدس تنها چند روز پس از زیارت امام رضا(ع) و طلب شهادت از ایشان شهد شهادت نوشید و آسمانی شد.

شهید حسن باقری سال ۱۳۳۴ در تهران متولد شد، دوران کودکی و نوجوانی را در تهران گذراند و در ادامه به تحصیل در دانشگاه ارومیه پرداخت. اما به دلیل فعالیت‌ علیه رژیم پهلوی از دانشگاه اخراج شد.

بعد از انقلاب و با آغاز جنگ به عضویت در سپاه درآمد و راهی جبهه شد، البته پیش از آن در روزنامه اطلاعات مشغول کار خبرنگاری شد و برای تهیه گزارش به لبنان و اردن هم سفر کرد.

شهيد باقری به دليل لياقت، شجاعت و شهامتی كه داشت دی‌ماه سال ۱۳۵۹ به عنوان يكی از معاونين ستاد عمليات جنوب انتخاب شد و در شكست محاصره سوسنگرد و فرماندهی عمليات امام مهدی(عج) برای فتح ارتفاعات الله‌اكبر و دهلاويه نقش به‌سزایی داشت.