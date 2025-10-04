وزارت دادگستری آمریکا دو دادستان کلیدی مسئول پرونده حمله مرگبار فرودگاه کابل را که منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و بیش از ۱۷۰ افغان شد، از سمت خود برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت دادگستری آمریکا دو دادستان ارشد ناحیه شرقی ویرجینیا را که در رسیدگی به پرونده حمله مرگبار داعش در فرودگاه کابل نقش داشتند، برکنار کرده است.

مایا سونگ، مقام ارشد دفتر دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا، و مایکل بن‌آری، دادستان مسؤول پرونده‌های امنیت ملی این ناحیه، هفته گذشته از سمت‌های خود برکنار شدند. مایکل بن‌آری دادستان اصلی پرونده محمد شریف‌الله بود؛ فردی که آمریکا وی را طراح حمله خونین فرودگاه کابل در اوت ۲۰۲۱ معرفی می‌کند. این حمله به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و بیش از ۱۷۰ شهروند افغان منجر شد.

روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قرار است شریف‌الله در اواخر سال جاری میلادی محاکمه شود. وی پس از بازداشت در پاکستان به آمریکا انتقال یافت و از آن زمان در بازداشت فدرال قرار دارد.

دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا که میزبان پنتاگون و مقر سازمان سیا است، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دفاتر قضایی فدرال آمریکا به‌شمار می‌رود و به‌دلیل پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و تروریستی شهرت دارد.

این برکناری تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت ترامپ، دادستان فدرال این حوزه را نیز برکنار و فردی را جایگزین وی کرد که پیش‌تر علیه جیمز کومی، رئیس اسبق اف‌بی‌آی، اعلام جرم کرده بود. برکناری هم‌زمان دو مقام ارشد مرتبط با این پرونده حساس امنیتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره انگیزه‌ها و پیامدهای سیاسی این تصمیم در محافل حقوقی و رسانه‌ای آمریکا برانگیخته است.