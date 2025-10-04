وزارت دادگستری آمریکا دو دادستان کلیدی مسئول پرونده حمله مرگبار فرودگاه کابل را که منجر به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و بیش از ۱۷۰ افغان شد، از سمت خود برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت دادگستری آمریکا دو دادستان ارشد ناحیه شرقی ویرجینیا را که در رسیدگی به پرونده حمله مرگبار داعش در فرودگاه کابل نقش داشتند، برکنار کرده است.

مایا سونگ، مقام ارشد دفتر دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا، و مایکل بن‌آری، دادستان مسؤول پرونده‌های امنیت ملی این ناحیه، هفته گذشته از سمت‌های خود برکنار شدند. مایکل بن‌آری دادستان اصلی پرونده محمد شریف‌الله بود؛ فردی که آمریکا وی را طراح حمله خونین فرودگاه کابل در اوت ۲۰۲۱ معرفی می‌کند. این حمله به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و بیش از ۱۷۰ شهروند افغان منجر شد.

روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و قرار است شریف‌الله در اواخر سال جاری میلادی محاکمه شود. وی پس از بازداشت در پاکستان به آمریکا انتقال یافت و از آن زمان در بازداشت فدرال قرار دارد.

دادستانی ناحیه شرقی ویرجینیا که میزبان پنتاگون و مقر سازمان سیا است، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دفاتر قضایی فدرال آمریکا به‌شمار می‌رود و به‌دلیل پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و تروریستی شهرت دارد.

این برکناری تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دولت ترامپ، دادستان فدرال این حوزه را نیز برکنار و فردی را جایگزین وی کرد که پیش‌تر علیه جیمز کومی، رئیس اسبق اف‌بی‌آی، اعلام جرم کرده بود. برکناری هم‌زمان دو مقام ارشد مرتبط با این پرونده حساس امنیتی، پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره انگیزه‌ها و پیامدهای سیاسی این تصمیم در محافل حقوقی و رسانه‌ای آمریکا برانگیخته است.

برچسب ها: حمله انتحاری ، فرودگاه کابل ، وزارت دادگستری آمریکا
خبرهای مرتبط
استقبال بایدن از اجساد نظامیان کشته شده آمریکایی در کابل+ تصاویر
دستگاه اطلاعاتی هند: عامل حمله انتحاری کابل، در دهلی نو بازداشت شده بود
وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرواز مرموز پهپادها بر فراز کابل
۳ گزینه تقابلی با اسنپ‌بک
استقبال جهانی از پاسخ حماس به طرح ترامپ
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
سلام تهران و مسکو به نظم جدید
نتانیاهو از واکنش مثبت ترامپ به حماس «شوکه شده» است
سد روسی-چینی در برابر تحریم‌های ضد ایرانی
آمادگی ارتش اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ در غزه/ حملات در غزه به حداقل رسید
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
ترامپ یک سال حبس برای آتش زدن پرچم آمریکا در نظر گرفت
آخرین اخبار
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا
بلژیک به جمع کشورهای اروپایی که با طالبان گفت‌وگو می‌کنند پیوست
دیپلماسی کلید حل مشکلات است
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
استاد برجسته ادبیات فارسی در افغانستان درگذشت
تحریم‌ها بی‌اثر، همکاری‌ها در اوج؛ بیگدلی: آمار افزایش مبادلات با افغانستان به زودی منتشر می‌شود
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن با حضور دیپلمات طالبان
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اردوغان: پنجره‌ای از فرصت برای صلح در خاورمیانه گشوده شده است
تظاهرات ده‌ها هزار اسپانیایی در حمایت از غزه + تصاویر
ویتکاف و کوشنر برای مذاکره به قاهره می‌روند
آفریقای جنوبی از پاسخ حماس به طرح آتش‌بس استقبال کرد
ناسا ممکن است تحت پوشش ماموریت فضانوردان، سلاح‌های هسته‌ای را به ماه ارسال کند
هیئت حماس امشب وارد قاهره می‌شود
قطر برای ادامه مذاکرات در مورد غزه با مصر و آمریکا در تماس است
خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد سکه یک دلاری با تصویر ترامپ ضرب کند
فرودگاه مونیخ آلمان بازگشایی شد
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در شرق لبنان
تظاهرات دو میلیونی در ایتالیا برای غزه؛ اسپانیا و پرتغال در آستانه اعتراضات گسترده
افزایش شمار شهدای جنگ علیه غزه به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر
پیشنهاد ۲۵۰۰ دلاری دولت ترامپ به نوجوانان مهاجر برای بازگشت داوطلبانه
مقام حماس: مصر میزبان کنفرانس فلسطینی‌ها درباره آینده غزه خواهد بود
بازداشت برای یک کامنت!
گروه‌های مقاومت: پاسخ حماس به طرح ترامپ «ملی و مسئولانه» بود
موافقت دولت پاکستان با پیشنهاد مذاکره با افغانستان
روسیه ۱۱۷ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
زلزله ۴.۶ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
افشاگری شبکه آمریکایی از نقشه تاریک نتانیاهو برای حمله به کشتی‌های ناوگان صمود در تونس
قطعی اینترنت مهلت بورسیه تحصیلی اقبال را تمدید کرد