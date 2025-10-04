همزمان با فرا رسیدن روز روستا‌ها و عشایر نخستین پارک روستایی در روستای «ینگی کند خانه برق» در زمینی به مساحت ۳هزار متر مربع با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان؛ صبح امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی _این پارک شامل فضای سبز و مبلمان، کف پوش، تمثال شهیدان، تجهیزات و ست‌های ورزشی، نیمکت‌های بتنی و چوبی، درختکاری، روشنایی، لوله کشی و شیر آلات، آبیاری مجهز به قطره‌ای، المان‌ها و آلاچیق برای استراحت خانواده‌ها به بهره برداری رسید.
علیرضا خاکپور فرماندار بناب گفت: هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور، حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به عمل آید.

 او همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای افزایش فضا‌های سبز عمومی و مراکز تفریحی در روستا‌ها توسط دهیاری‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد.

همچنین حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم شریف شهرستان بناب احداث این پارک رادر سطح روستای ینگی کند خانه برق ارزشمند و بی نظیر عنوان کرد و از مردم این منطقه خواست در راستای نگهداری مناسب این پارک کوشا باشند و‌برای خود خانه دوم بدانند.

