باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - اصغری مدیرکل آموزش و پرورش در جلسه هماهنگی اردوی راهیان نور گفت: امسال بیش از ۲۴۸۴ دانش‌آموز استان قزوین در قالب ۵۴ اتوبوس به اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

وی افزود: ۳۱۸ نفر همکار فرهنگی و پاسدار به عنوان عوامل اجرایی این دانش‌آموزان را همراهی خواهند کرد.

این مقام مسئول خطاب به عوامل اجرایی اردوی راهیان نور گفت: باید از لحاظ محتوایی، این سفر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که رفتار دانش‌آموزان قبل و بعد از سفر تفاوت معنادار مثبت داشته باشد.

اصغری با تاکید بر اصل امنیت سفر بیان کرد: تمام جوانب ایمنی از وسیله نقلیه تا محل اسکان و اماکن مورد بازدید در نظر گرفته شده و اولیای گرامی می‌توانند فرزندان خود را با اطمینان خاطر راهی این سفر معنوی کنند‌.