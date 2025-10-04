باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز شنبه در دیدار مشاور رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ارتباطات دولت و روحانیت در قم با اشاره به ارتباط منسجم و سازمان‌یافته دولت و روحانیت اظهار کرد: هر ارتباط مسنجم و سازمان‌یافته‌ای، نیازمند موضوع‌ها و اولویت بندی مشترک است.

وی افزود: بدون تردید موضوعات مشترک فراوانی میان دولت و روحانیت وجود دارد و تفکیک این دو در ایران چندان آسان نیست.

میدری حمایت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ کار و گسترش تعاونی‌ها را از جمله موضوع‌ها و مسائل مهم و مشترک دانست و گفت: داشتن راهبرد مشترک برای حل این مسائل مهم می‌تواند همکاری میان این دو نهاد را بسط دهد؛ در دولت می‌توانیم از ظرفیت‌های فوق‌العاده روحانیت استفاده کنیم.

رییس دفتر ارتباطات دولت و روحانیت نیز در این دیدار در تشریح «الگوی بهینه ارتباط دولت و روحانیت» گفت: این الگو در سه سطح «علما»، «فضلا» و «تحلیل‌گران و کنشگران روحانی» تعریف شده است و برای ارتباط با دولت چند کارگروه طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عماد، اقدام‌های «کارگروه اجتماعی» را مرتبط با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

گفتنی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر یک روزه به قم علاوه بر دیدار با مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در مراسم بزرگداشت «آیت الله بدری» از علمای قم نیز شرکت کرد.

منبع :وابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی