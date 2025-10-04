جمعیت زیادی روز شنبه برای چهارمین روز متوالی اعتراضات در ایتالیا در حمایت از فلسطین در مرکز رم تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جمعیت زیادی روز شنبه برای چهارمین روز متوالی اعتراضات در ایتالیا از زمانی که اسرائیل یک ناوگان بین‌المللی را که سعی در رساندن کمک به غزه داشت، متوقف و فعالان آن را بازداشت کرد، در مرکز رم تجمع کردند.

افرادی که پلاکاردها و پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند و شعار «فلسطین آزاد» و شعارهای دیگر سر می‌دادند، از کنار کولوسئوم عبور کردند و در راهپیمایی‌ای شرکت کردند که برگزارکنندگان امیدوار بودند حداقل ۱ میلیون نفر را جذب کند.

فرانچسکو گالتیِری، نوازنده ۶۵ ساله اهل رم، گفت: «من به همراه بسیاری از دوستان دیگرم اینجا هستم زیرا فکر می‌کنم بسیج فردی برای همه ما مهم است. اگر همه چیز را بسیج نکنیم، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.»

از زمانی که اسرائیل اواخر روز چهارشنبه شروع به توقف ناوگان کرد، اعتراضات در سراسر اروپا و سایر نقاط جهان آغاز شده است، اما در ایتالیا این اعتراضات به صورت روزانه و در چندین شهر رخ داده است.

روز جمعه، اتحادیه‌ها در حمایت از ناوگان صمود، اعتصاب عمومی اعلام کردند و به گفته برگزارکنندگان، تظاهرات در سراسر کشور بیش از ۲ میلیون نفر را به خود جذب کرد. وزارت کشور ایتالیا تعداد شرکت‌کنندگان را حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر تخمین زد.

دولت راست‌گرای ایتالیا از اعتراضات انتقاد کرده است و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر این کشور مدعی شده است که مردم به خاطر غزه از کار مرخصی می‌گیرند، فقط به عنوان بهانه‌ای برای تعطیلات آخر هفته طولانی‌تر.

به گفته مقامات بهداشتی غزه، حمله اسرائیل بیش از ۶۶۰۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و اسرائیل را در معرض اتهامات نسل‌کشی قرار داده است.

منبع: رویترز

