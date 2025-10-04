باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای فلسطینی از شهادت ۱۷ نفر در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله «تفاح» شهر غزه خبر دادهاند و میگویند که برخی شهدا کودک بودهاند.
دفاع مدنی غزه در بیانیهای که در تلگرام به اشتراک گذاشته، اعلام کرد که ۷ نفر از شهدا کودک بوده و بین دو ماه تا هشت ساله بودند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «تیمهای دفاع مدنی همچنان به جستجوی مفقودین ادامه میدهند و بیش از ۱۵ نفر هنوز زیر آوار گرفتار شدهاند.»
این حمله در حالی رخ میدهد که رادیو نظامی ارتش رژیم اسرائیل بامداد شنبه مدعی شد که نیروهای اسرائیلی دستور گرفتهاند فعالیتهای خود در نوار غزه را به «حداقل» کاهش دهند و تنها به اقدامات «دفاعی» محدود شوند. همچنین ادعا شد که عملیات برای تصرف شهر غزه «متوقف» شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صبح امروز اعلام کرد که اسرائیل باید «فورا» بمباران غزه را متوقف کند تا زمینه برای تبادل اسرا فراهم شود. گزارش منابع صهیونیست حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل انتظار موافقت حماس با طرح آتشبس را نداشت و از آن «شوکه» شده است.
منابع عبری زبان همچنین گزارش دادهاند که پس از اعلام پذیرش طرح توسط ترامپ و درخواست وی برای توقف فوری حملات اسرائیل، مقامات ارشد این رژیم سکوت اختیار کردهاند. این منابع تأکید کردهاند که برای اولین بار از آغاز جنگ، آمریکا اصل مذاکره تحت آتش را نمیپذیرد.
منبع: الجزیره