توفان مدارس منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجید محبی اظهار کرد: این تصمیم در راستای مصوبه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، شهروندان و کارکنان دستگاههای اجرایی اتخاذ شده و شامل شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز خواهد بود.
وی افزود: مراکز درمانی و خدماترسان از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی فعالیت میکنند. همچنین به سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروههای حساس توصیه میشود حتیالمقدور از منزل خارج نشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: شدت توفان در چند ساعت آینده افزایش مییابد و به همین دلیل از رانندگان خواسته شده از ترددهای غیرضروری بهویژه در مسیرهای ارتباطی شهرستانهای شمالی استان خودداری کنند.
وی تاکید کرد: دستگاههای خدماترسان و امدادی سیستان و بلوچستان نیز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی به شهروندان خدماترسانی کنند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان