توفان مدارس منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و شدت گرفتن توفان گرد و خاک، تمام مدارس منطقه سیستان فردا یکشنبه ۱۳ مهر در همه مقاطع و شیفت‌های صبح و عصر تعطیل و فعالیت اداره‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۲ ساعت زودتر تعطیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجید محبی  اظهار کرد: این تصمیم در راستای مصوبه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده و شامل شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز خواهد بود.

وی افزود: مراکز درمانی و خدمات‌رسان از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی فعالیت می‌کنند. همچنین به سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس توصیه می‌شود حتی‌المقدور از منزل خارج نشوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: شدت توفان در چند ساعت آینده افزایش می‌یابد و به همین دلیل از رانندگان خواسته شده از تردد‌های غیرضروری به‌ویژه در مسیر‌های ارتباطی شهرستان‌های شمالی استان خودداری کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی سیستان و بلوچستان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی به شهروندان خدمات‌رسانی کنند.

