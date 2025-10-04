مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون مقدار ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی شهرستان تاکستان اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داراب بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون ۸ حلقه چاه عمیق و دستی به مقدار ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی در شهر تاکستان و روستا‌های این شهرستان اضافه شد.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، هدف از اجرای این پروژه‌ها را جلوگیری از تنش آبی تابستانی و نیز رفاه حال مشترکین عنوان کرد.

وی اضافه کرد: پروژه‌های مربوط به چاه‌های مذکور شامل روستا‌های قنبرآباد، یزده رود، ورکه رود، خنداب، نودهک، مجتمع الهیاری، شارین و بالاخره چاه شماره ۲۸ شهرتاکستان است. 

بیرنوندی یادآور شد: با برنامه ریزی صورت گرفته به زودی نیز شاهد حفر دو حلقه چاه جدید برای شهر تاکستان و نیز چاه‌های دیگری در روستا‌های قاسم آباد خرمدشت، چاه شماره ۴ مجتمع افشاریه، جعفر آباد، شاکین، نیکویه و اورنه خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از تمامی مشترکان شهری و روستایی تقاضای همراهی، صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف برای عبور از تنش آبی سال جاری را کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

برچسب ها: آب آشامیدنی ، تنش آبی ، آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
افتتاح ۱۲۹ میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا
آغاز عملیات تامین آب پایدار برای بزرگترین کانون عشایری قزوین
شناسایی ۳۰۷ فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در استان قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکمیل چشمه نور قزوین نیازمند ۶ همت اعتبار
تجهیز ۸۹ روستای قزوین به دوربین پایش تصویری
برگزاری جشن غنچه‌ها در قزوین
رونمایی از ۱۱ محصول دانش‌بنیان در قزوین
۱۷۴ شرکت دانش بنیان در قزوین فعالیت دارند
اضافه شدن ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی تاکستان
بیش از ۲ هزار دانش‌آموز استان قزوین عازم راهیان نور می شوند
آخرین اخبار
بیش از ۲ هزار دانش‌آموز استان قزوین عازم راهیان نور می شوند
اضافه شدن ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی تاکستان
۱۷۴ شرکت دانش بنیان در قزوین فعالیت دارند
برگزاری جشن غنچه‌ها در قزوین
رونمایی از ۱۱ محصول دانش‌بنیان در قزوین
تکمیل چشمه نور قزوین نیازمند ۶ همت اعتبار
تجهیز ۸۹ روستای قزوین به دوربین پایش تصویری