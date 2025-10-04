مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون مقدار ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی شهرستان تاکستان اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داراب بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون ۸ حلقه چاه عمیق و دستی به مقدار ۱۳۵ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی در شهر تاکستان و روستا‌های این شهرستان اضافه شد.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، هدف از اجرای این پروژه‌ها را جلوگیری از تنش آبی تابستانی و نیز رفاه حال مشترکین عنوان کرد.

وی اضافه کرد: پروژه‌های مربوط به چاه‌های مذکور شامل روستا‌های قنبرآباد، یزده رود، ورکه رود، خنداب، نودهک، مجتمع الهیاری، شارین و بالاخره چاه شماره ۲۸ شهرتاکستان است.

بیرنوندی یادآور شد: با برنامه ریزی صورت گرفته به زودی نیز شاهد حفر دو حلقه چاه جدید برای شهر تاکستان و نیز چاه‌های دیگری در روستا‌های قاسم آباد خرمدشت، چاه شماره ۴ مجتمع افشاریه، جعفر آباد، شاکین، نیکویه و اورنه خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از تمامی مشترکان شهری و روستایی تقاضای همراهی، صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف برای عبور از تنش آبی سال جاری را کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین