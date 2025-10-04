هواپیمایی حامل فعالان ناوگان جهانی صمود بعد از ظهر شنبه در فرودگاه استانبول فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هواپیمایی حامل فعالان ناوگان جهانی صمود که توسط اسرائیل در آب‌های بین‌المللی مورد حمله و بازداشت قرار گرفته بودند، بعد از ظهر شنبه در فرودگاه استانبول فرود آمد.

این هواپیما که از فرودگاه رامون در ایلات، اسرائیل حرکت کرده بود، ساعت ۳:۵۰ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۲:۵۰ به وقت گرینویچ) به فرودگاه رسید.

در مجموع ۱۳۷ نفر از این ناوگان، از جمله ۳۶ شهروند ترکیه و ۲۳ شهروند مالزی، با این پرواز وارد استانبول شدند. این فعالان در فرودگاه مورد استقبال مقامات و سایر مردم قرار گرفتند.

علاوه بر شهروندان ترکیه و مالزی، اتباع ایالات متحده، امارات متحده عربی، الجزایر، مراکش، ایتالیا، کویت، لیبی، موریتانی، سوئیس، تونس و اردن نیز در این هواپیما حضور داشتند.

منبع: آناتولی