انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم

وقتی اقتدار نیرو‌های دریایی ایران در جنگ تحمیلی از قاب دوربین‌های آمریکایی منتشر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ ۳۰ تیر سال ۱۳۶۶، آمریکایی ها در یک شو تبلیغاتی نفتکش الرخا کویتی را به بریجتون تغییر نام داده و با اسکورت چندین ناو جنگی وارد معرکه خلیج فارس می شوند. 

اما همه چیز آنطور که آمریکایی ها انتظارش را دارند پیش نمی رود. در یک شرایط کاملا طوفانی و نامساعد، نادر مهدوی و همرزمانش به دل آب می‌زنند و مسیر بریجتون را مین‌گذاری می کند. یک مین، تنها یک مین تمامی اسکورت بریجتون را پشت سر گذاشته و با انفجاری مهیب حفره‌ای بزرگ در بدنه بریجتون ایجاد می کند.

این اتفاق ناوگان امریکایی ها را چنان دچار ترس و وحشت می کند که بلا فاصله ناوهای اسکورت کننده تغییر موضع داده و با آرایشی مضحک در پناه بریجتون قرار می گیرند. خبرنگارانی هم که آمده بودن اقتدار ناوگان آمریکایی را به دنیا نشان دهند، مجبورند سوختن این نفتکش قول پیکر و ناتوانی ایالات متحده را به دنیا مخابره کنند.

